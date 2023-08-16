محافظ الفيوم يعلن عن مكافآت مالية للمتميزين من قيادات الإدارة المحلية

اعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صرف مكافآت مالية كبيرة لرؤساء الوحدات المحلية الذين ينجحون في إنجاز بعض الملفات الحيوية المهمة، مثل إنهاء جميع ملفات التصالح لقطع الأراضي الأقل من 200 متر بالقرى، وإبرام عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة، وتحقيق الإيرادات المطلوبة لبند العمالة الموسمية، والنهوض بمستوى النظافة العامة لا بد أن يسير جنبًا إلى جنب مع هذه الملفات الحيوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، والقيادات المحلية الذين شملتهم حركة التنقلات الداخلية الموسعة لرؤساء المراكز، ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

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ملفات هامة

واستعرض محافظ الفيوم، عددًا من الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها وإنجازها في أسرع وقت، مثل ملف أراضي أملاك الدولة، مشددًا على عدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، ومنع التعدي عليها بكل حزم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم رؤساء المراكز تقرير بأراضي أملاك الدولة بنطاق كل وحدة محلية، وموقفها من التقنين، حتى يتسنى لكل رئيس وحدة محلية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء هذا الملف.

ملفات التصالح

كما وجه محافظ الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات التصالح لقطع الأراضي الأقل من 200 متر بنطاق الوحدات المحلية، وكلف كل رئيس وحدة محلية، بإعداد حصر شامل بجميع أراضي أملاك الدولة نطاق الوحدة التي يترأسها، والموارد المتاحة بكل وحدة محلية، والإيرادات التي يتم تحصيلها، وكذلك موقف توصيل المرافق، والاحتياجات الحالية والمستقبلية، وكيفية تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية بند العمالة المؤقتة، وكذا حصر جميع الإعلانات وموقف تحصيل رسوم الإعلانات والإشغالات المؤقتة، والتركيز على الأماكن الاقتصادية بكل مركز، والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية النشاط السياحي والأثري لدوره الكبير في جذب أعداد كبيرة من العمالة.

حياة كريمة

ولفت محافظ الفيوم، إلى دور مشروعات المبادرة "حياة كريمة" في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي يجري التجهيز والمراجعة لمشروعات المرحلة الثانية منها.

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