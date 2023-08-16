"الاقتصاد الموازي" ضمن سلسلة محاضرات بثقافة الأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" أساليب التعليم الحديثة" أوضح د. النوبي عبد الراضي أن مجال التعليم أحد المجالات الأقل تطورا عبر العصور، وأن عادة يتم الخلط بين أسلوب التعليم وطريقة التعليم، يتم التعامل معهم على أنهم وجهان لعملة واحدة، ولكن هناك اختلاف جوهري بينهم، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الاقتصاد الموازي" أوضح سيد صدقي مفهوم الاقتصاد الموازي، نسبة الاقتصاد الموازي، الفرق بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غير الرسمي.

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تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "أدوات الممثل" أوضح المخرج المسرحي محمود النجار الأدوات الداخلية للممثل، والأدوات الخارجية للممثل، وكذلك عقدت محاضرة بعنوان "القدوة" أوضح شعبان شلبي أن العلماء قدوة، الأب قدوة لابناؤه، والمعلم قدوة لتلاميذه.

ووفقا لبرنامج الفعاليات أعد قصر ثقافة الطفل مجلة حائط بعنوان "الطفل والاجازة" نفذتها أميرة حمودة وسهري سباق، كما أعد القصر عرض كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال بمصاحبة عازف الاورج إسماعيل أحمد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها ولاء جابر، ونفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز، كما نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية" رسم حر" بإستخدام ألوان الخشب والفلوماستر بصحبة رواد القصر.

وأعد دوري ثقافي لرواد القصر أدارته حسانية حجاج وشمل الدوري أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، وللترفيه على الأطفال نفذت لعبة الكراسي، وأعدت ورشة حكي قصة بعنوان "سلوكي مع الناس" سردتها هاله أمين مسئولة مكتبة الطفل بالقصر، بجانب ذلك أعد قسم الموسيقى العربية ورشة "تعليم العزف على الناي" أعدها طه حساني وذلك بمشاركة الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي، وورشة فنية بعنوان "الرسم بالقهوة" نفذتها صفاء حسن مستخدمة نسكافيه، وفرش بالتيه وورق رسم، واختتم اليوم بورشة "صلصال" نفذتها رنا محمد محمد وشيماء مرجان.

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