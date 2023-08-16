الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

"الاقتصاد الموازي" ضمن سلسلة محاضرات بثقافة الأقصر

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" أساليب التعليم الحديثة" أوضح د. النوبي عبد الراضي أن مجال التعليم أحد المجالات الأقل تطورا عبر العصور، وأن عادة يتم الخلط بين أسلوب التعليم وطريقة التعليم، يتم التعامل معهم على أنهم وجهان لعملة واحدة، ولكن هناك اختلاف جوهري بينهم، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الاقتصاد الموازي" أوضح سيد صدقي مفهوم الاقتصاد الموازي، نسبة الاقتصاد الموازي، الفرق بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غير الرسمي.

Advertisements

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "أدوات الممثل" أوضح المخرج المسرحي محمود النجار الأدوات الداخلية للممثل، والأدوات الخارجية للممثل، وكذلك عقدت محاضرة بعنوان "القدوة" أوضح شعبان شلبي أن العلماء قدوة، الأب قدوة لابناؤه، والمعلم قدوة لتلاميذه.

ووفقا لبرنامج الفعاليات أعد قصر ثقافة الطفل مجلة حائط بعنوان "الطفل والاجازة" نفذتها أميرة حمودة وسهري سباق، كما أعد القصر عرض كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال بمصاحبة عازف الاورج إسماعيل أحمد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها ولاء جابر، ونفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز، كما نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية" رسم حر" بإستخدام ألوان الخشب والفلوماستر بصحبة رواد القصر.

وأعد دوري ثقافي لرواد القصر أدارته حسانية حجاج وشمل الدوري أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، وللترفيه على الأطفال نفذت لعبة الكراسي، وأعدت ورشة حكي قصة بعنوان "سلوكي مع الناس" سردتها هاله أمين مسئولة مكتبة الطفل بالقصر، بجانب ذلك أعد قسم الموسيقى العربية ورشة "تعليم العزف على الناي" أعدها طه حساني وذلك بمشاركة الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي، وورشة فنية بعنوان "الرسم بالقهوة" نفذتها صفاء حسن مستخدمة نسكافيه، وفرش بالتيه وورق رسم، واختتم اليوم بورشة "صلصال" نفذتها رنا محمد محمد وشيماء مرجان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر الاقتصاد الموازي فيتو ثقافة الاقصر قصر ثقافة الاقصر

مواد متعلقة

انطلاق برنامج الجلسات الغنائية التفاعلية بشباب ورياضة الأقصر

ضبط 12 دراجة بدون لوحات خلال حملة بقيادة مدير أمن الأقصر

شباب الأقصر يشاركون في المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

ورشة حكي بعنوان عالم الأسماك بقصر ثقافة حاجر العديسات في الأقصر

حملة بقيادة مدير أمن الأقصر لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام

إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة حوض 18 بمدينة الأقصر

مدير أمن الأقصر يقود حملة مكبرة لمتابعة الانضباط والحالة الأمنية بإسنا

إزالة تعديات بإجمالي 5425 مترا مربعا بإسنا جنوب الأقصر

الأكثر قراءة

كيف خرجت من مطار القاهرة؟ سؤال برلماني عن الطائرة المحتجزة بزامبيا

عودة تراخيص البناء تشغل بال المصريين، والنشطاء: العمال هيرجعوا يشتغلوا تاني

آخر تطورات بناء محطة الضبعة للطاقة النووية

التموين: طرح كميات من السكر للبيع في البورصة السلعية

صالح عبد الحي، أغلى مطرب في تاريخ مصر الذي كان يتقاضى أجره ذهبا، وهذه نهايته الحزينة

أخبار مصر: أحمد مرتضى رئيسا للزمالك، بشرى بأسعار عمرة المولد النبوي، هجوم على مادلين طبر بعد الإساءة لعادل إمام، سعر الذهب

علوية جميل، المتسلطة التي أخضعت محمود المليجي لسيطرتها 40 عاما، و3 أحداث مأساوية أجبرتها على الاعتزال

منار غانم تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أفضل طريقة لصيانة التكييف والحفاظ عليه (فيديو)

أزمة البطيخ الملوث تصل البرلمان المغربي

أرخص مدينة في العالم، عربية

عربي في إسطنبول، لغة الإشارة أنقذته من مصير مجهول بالطابق السادس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات الصباح اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أعراض الإصابة بسرطان الجلد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية الشعر الأبيض في المنام وعلاقتها بطول العمر وزيادة الرزق

هل يوجد سنة بعد صلاة الجمعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية