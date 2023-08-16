مقتل 17 جنديًّا من النيجر بالقرب من الحدود مع مالي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، عن وزارة الدفاع في النيجر، اليوم الأربعاء، بمصرع بمقتل 17 جنديا في هجوم قرب الحدود مع مالي.

قوات الأمن النيجيرية

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر عسكرية، بمقتل 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية في كمين.

وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الكمين استهدف مروحيتين بالقرب من الحدود الشمالية مع النيجر ما أدى إلى مقتل 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية.

وكانت مالي وبوركينا فاسو أعلنتا موقفهما المعارض صراحة لأي تدخل عسكري في النيجر، واعتبرتاه بمثابة "إعلان حرب" يشملهما، وهددتا بالانسحاب من "إيكواس"، في أعقاب البيان الصادر عن المجموعة الاقتصادية منتصف الأسبوع الماضي.

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المجلس العسكري في النيجر

وعلى الجانب الأخر أعلن المجلس العسكري في النيجر أمس الثلاثاء استعداده للحوار لتسوية أزمة إقليمية سببها عن الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي في حين دعت روسيا والولايات المتحدة إلى حل سلمي للموقف.

محمد بازوم رئيس النيجر

ودعت القوى الغربية وحكومات أفريقية ديمقراطية قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، المحتجز منذ 26 يوليو، إلى السلطة لكن المجلس العسكري رفض ذلك ورفض مساعي التفاوض.

قادة جيوش دول غرب أفريقيا يجتمعون فى غانا

ومن المقرر أن يجتمع قادة جيوش دول غرب أفريقيا يومي الخميس والجمعة في غانا للإعداد لتدخل عسكري محتمل هددت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( إيكواس )إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.

ومن شأن أي تدخل عسكري أن يتسبب في مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل.

الرئيس التشادي محمد ديبي

وقال علي مهمان الأمين زين الذي عينه المجلس العسكري رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي "نحن في مرحلة انتقالية. شرحنا جميع المعطيات، وأكدنا رغبتنا في أن نظل منفتحين ونتحدث مع جميع الأطراف، لكننا أكدنا ضرورة أن تكون البلاد مستقلة".

وتحدث الأمين زين بعد رحلة للقاء الرئيس التشادي محمد ديبي، الذي جاء بانقلاب في عام 2021. واستيلاء المجلس العسكري في النيجر على السلطة هو سابع انقلاب في منطقة غرب ووسط أفريقيا في ثلاث سنوات.

واجتذب الانقلاب وما تلاه من أحداث اهتمام القوى الدولية التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة.