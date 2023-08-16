عودة تراخيص البناء تشغل بال المصريين، والنشطاء: العمال هيرجعوا يشتغلوا تاني

عودة تراخيص البناء، تصدر هاشتاج "عودة تراخيص البناء" تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، وشغلت عودة تراخيص البناء بال المصريين وظهر ذلك في تصدر تراخيص البناء البحث، على مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل".

عودة تراخيص البناء في كل محافظات مصر

أثار عودة تراخيص البناء في كل محافظات مصر تفاعلا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مع إعلان وزارة الإسكان أنه يجرى حاليًا دراسة عودة استئناف أعمال البناء بالمدن والقرى، بعد فتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة، حيث يستأنف استخراج التراخيص كما كانت على قانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، ومن المقرر تطبيق عودة التراخيص بداية الشهر المقبل.

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عودة تراخيص البناء، فيتو



علق محمد إبراهيم على عودة تراخيص البناء فقال: "لجنة الإسكان أصدرت قرارا بيقول إن تراخيص البناء هترجع تاني وبشروط أسهل من الأول كمان، إن شاء الله نتفاءل خير كلنا ده هيفتح الدنيا على قطاعات تانيه زي الحديد والخشب وعمال البناء ودي حاجة إيجابية أوي الخطوه دي هترجع الأمل لـ ٤٠ مهنة لناس كتير شغالين عليها #عودة_تراخيص_البناء"

ورد السيد حتاتة قائلًا: "بمناسبة موضوع المبانى وقانون التصالح لماذا يحرم أصحاب المتخللات في القرى من البناء على أراضيهم فى حين يكافىء من خالف وقام بالبناء المساواة حق للجميع #عوده_تراخيص_البناء"

أسعار العقارات في المدن الجديدة ستنخفض



أما همبكة فقال: "طب بالنسبة للأرض الزراعية إيه الوضع حد يفيدنا #عوده_تراخيص_البناء"

أما شير فعلق على عودة تراخيص البناء قائلًا: " طن الحديد 45 ألف #عودة_تراخيص_البناء"

أسعار مواد البناء مرتفعة، فيتو



وقال مهندس أسامة إلهامي: "عودة فتح تراخيص البناء بمحافظات الجمهورية كلها ولو صح هذا الخبر أعتقد جازمًا أن الأسعار في المدن الجديدة ستنخفض بنسبة مش أقل من 25 - 30% وسبب توقعي للانخفاض أن كل الأموال التي كانت تضخ في العقارات في مصر كان لها مسار إجباري واحد وهي المدن الجديدة أما الآن فهناك مساران مسار المدن الجديدة ومسار مختلف المحافظات علي مستوي الجمهورية"

أما محمد عطا الله فقال: "التصوير الجديد لم يضف شيئا يذكر اعتقد استكمال الإنشاءات ده اللي مفيد في الموضوع".



وقالت إيمان عدلي: "اللي اعرفه ان تصاريح المباني في المناطق الجديدة محتاجه ترخيص حوالي ١٤الف".

شروط تراخيص المباني الجديدة

وعن شروط التراخيص، قال صلاح عبد المولي غراب: "شروط الحصول على رخصة وفقًا لقانون البناء الجديد 2023 أن يكون موقع البناء ضمن الحيز العمراني. أن يكون عقد قطعة الأرض مسجلًا فى الشهر العقاري للمدينة التابعة لها. يجب أن تحصل قطعة الأرض على عقد صحة التوقيع فى القرية. أن يكون لدى صاحب الأرض عقد صحة التوقيع. أن تكون قطعة الأرض المراد ترخيصها محددة على الخريطة من قبل المجلس المحلي في القرية.

الاشتراطات الجديدة لترخيص المباني، فيتو

وتابع عبد المولي غراب فقال: "وقد حدد القانون الجديد للبناء 2023 مجموعة من الأوراق اللازمة للحصول على ترخيص لاستكمال عمليات البناء وارتفاع المباني في القرى. الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص لاستكمال عمليات البناء وارتفاع المباني في القرى صورة بطاقة الرقم القومى ويجب أن تكون البطاقة سارية وليست منتهية. رسم هندسي يوضح موضع الأرض مع التفاصيل المطلوبة عن قطعة الأرض أو المنزل المراد بناءه. شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس المشرف على البناء. إيصال بسداد المبلغ المطلوب دفعة لاستخراج ترخيص البناء وفقًا لقانون البناء الجديد 2023..."

أسعار مواد البناء خيال علمي

وقال هيثم الجنايني: "عودة تراخيص البناء.. اسعار مواد البناء خيال علمي"

أما المستشار هيثم رجب فعلق قائلًا: " فتح تراخيص البناء في كل المحافظات وعودة الحياة للقطاع العقاري"

اشتراط واجهة المباني في التصريح، فيتو



ورد سيف الأمير قائلًا: "عودة ترخيص البناء بشرة خير ولكن... عودة إصدار تراخيص البناء بالأحياء والمدن.. بيان صلاحية الموقع أول الأوراق المطلوبة والمساحات ذات الواجهات الصغيرة لا تصلح للبناء.. أقصى ارتفاع 5 أدوار وهذه المساحات يجوز البناء عليها 100%.. صور ان الأرض التى واجهتها اقل من (8.5) متر لن يتم اصدار تراخيص بناء باى نوع لها."