الخميس 17 أغسطس 2023
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سياسة

مع قرب الانتخابات الرئاسية، تفاصيل تكليف الرئيس للحكومة وإقالتها

تفاصيل اختيار الرئيس
تفاصيل اختيار الرئيس المنتخب للحكومة، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، مع قرب الاستحقاق الدستوري المتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، يأتي التساؤل بشأن ضوابط تكليف الرئيس المنتخب للحكومة وتشكيلها.

الانتخابات الرئاسية والموقف من تشكيل الحكومة 

ونظم الدستور أحقية رئيس الجمهورية في تكليف رئيس لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة.

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

 

عرض تشكيل الحكومة على مجلس النواب

فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

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حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب 

فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًّا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. 

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

حق رئيس الجمهورية في إقالة الحكومة

كما منح الدستور في المادة 147 منه الحق لرئيس الجمهورية في إقالة الحكومة، حيث تنص على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

ونصت المادة 148 من الدستور على: لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتنص المادة 149 من الدستور أيضًا على: لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.

كما نصت المادة 150 من الدستور على: يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور.

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ولرئيس الجمهورية أن يلقي بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. 

ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.

 

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