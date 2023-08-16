تعليم الوادى الجديد: بدء اختبارات القبول للالتحاق بمدرسة عين شمس للمتفوقين

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، على بدء اختبارات القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدرسة عين شمس للمتفوقين بالتعاون والتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وأوضح وكيل التعليم، أنه جرى تجهيز القاعات بكافة الاحتياجات اللازمة لعقد الاختبارات وسط أجواء من الهدوء لسير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.

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ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي أن إختبارات القبول تضمنت مادة الرياضيات، مادة العلوم، مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العالمي IQ.



بدء اختبارات القبول بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

وعلى صعيد متصل، أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء إجراء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وذلك اعتبارًا من غد ًا الخميس ١٧ وحتى الأحد ٢٠ أغسطس الجارى، بعد إغلاق باب التقديم وفقًا للمعايير والشروط المعلنة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، مؤكدًا على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإجراء الاختبارات داخل المحافظة تيسيرًا على المتقدمين.

من جانبه أشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه جرى تقسيم المتقدمين إلى مجموعات لعدم التزاحم، على أن يُعقد اختبار المتقدمين من مركزى الخارجة وباريس بمقر مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية بالخارجة، واختبار المتقدمين من مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط بمقر مركز التطوير التكنولوجي بإدارة الداخلة التعليمية.

أسلوب الكتابة الصحفية وقوالبها وفن الكاريكاتير بمراكز تنمية القدرات فى الوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على دعمه الكامل لكافة مجالات الأنشطة التربوية أثناء العام الدراسى او بمراكز تنمية القدرات المتنوعة خلال الفترة الصيفية.

وتابع سيد خطة عمل الأنشطة الصيفية للصحافة المدرسية التى بدأت مع بداية اجازة نهاية العام بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وتوجيه عام الصحافة حيث تفتح مراكز تنمية القدرات بالإدارات التعليمية أبوابها امام طلاب المحافظة لممارسة كافة فنون وقوالب الصحافة لافتا إلى تنفيذ ورش عمل لصقل وتنمية مهارات الطلاب بالكتابة الصحفية ومنها تصميم مجلة حائط تشمل كافة الفنون الصحفية، الكاريكاتير، إعداد وتدريب قارىء النشرة الإخبارية.

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