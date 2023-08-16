انطلاق برنامج الجلسات الغنائية التفاعلية بشباب ورياضة الأقصر

شهد الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب انطلاق برنامج الجلسات الغنائية التفاعلية ضمن خطة أندية السكان عن شهر أغسطس ٢٠٢٣بعقد جلسة غنائية بمركز شباب الحبيل بإدارة شباب "البياضية " وذلك بحضور أعضاء أندية السكان من مركز الشباب وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وجيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بتوجيهات صلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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ويأتي ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA ) وفرقة شمندورة بالأقصر لتنفيذ تدريبات وأنشطه وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان، لتحقيق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

نتائج مباريات دوري مراكز الشباب بمحافظة الأقصر

نتائج مباريات دوري مراكز الشباب "توتال انرجيز " في نسخته العاشرة بمراكز شباب محافظة الأقصر والذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك في اليوم الرابع من دوري مراكز الشباب "توتال انرجيز "في نسخته العاشرة الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

جاءت منافسات دوري مراكز الشباب في المجموعة الثالثة علي النحو التالي :

مباراة مركز شباب العشي ومركز شباب نجع قباح انسحاب مركز شباب العشي، تعادل مركز شباب المريس ومركز شباب الكيمان بهدف لكل من الفريقين، فوز مركز شبابأرمنت 3 علي مركز شباب المستقبل 2.

وأقيمت جميع المباريات في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملاعب مراكز شباب محافظة الأقصر وذلك بإشراف مراقبين المباريات من الادارة العامة لتنمية الشباب علي أبو المجد والشاذلي احمد حسن والاستاذ محمد يحيي , وطاقم التحكيم من منطقة الأقصر لكرة القدم وتقام المباريات تحت اجراءات امنية من قوات الشرطة بالأقصر وهيئة الإسعاف المصرية بالأقصر وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والاستاذة جيهان عبدة مدير ادارة تنمية الشباب وفريق عمل ادارة تنمية الشباب بالمديرية ومديري الادارات الفرعية ومراكز الشباب.

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