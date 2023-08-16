محافظ بورسعيد يدير حوارا مفتوحا مع الشباب (صور)

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤتمرا موسعا مع ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية، مؤسسات المجتمع المدني، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء الغرفة التجارية والأوقاف والكنيسة ولفيف من الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الأحزاب وأعضاء النقابات المهنية.

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في بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجميع القوى الشبابية السياسية والحزبية، معربا عن فخره بمشاركتهم في الحوار الوطني، ووضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة كافة فئات المجتمع في الحوار الوطني، مؤكدا أن الحوار الوطني يستهدف الشباب كونهم قادة المستقبل، مشيرا لفخره بالقامات الشبابية.

اجتماع محافظ بورسعيد مع القيادات، فيتو

وأكد محافظ بورسعيد على حرصه الدائم بعقد هذا المؤتمر للاستماع لرؤية الشباب والمشاركة في الحوار الوطني لضرورة الوعي بإنجازات الدولة المصرية ليصبح معدل إنجازات الدولة في ارتفاع مستمر بخلاف الفترات السابقة.

وأضاف أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية لمصر، والذي يجب استغلال كافة أفكارهم وآرائهم البناءة إيمانا من القيادة السياسية بأهمية إشراك الشباب في كافة المشروعات والموضوعات للتعرف على ما يتم على أرض الواقع من أعمال، وأهمية التكاتف ‏من أجل مصلحة الوطن.

جانب من الاجتماع، فيتو

واستعرض المحافظ خلال اللقاء فيلما تسجيليا بعنوان توصيات الشباب على أرض الواقع يعرض الآراء السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أعمال التطوير التي تؤدي إلى نشر الطاقة السلبية واختزال حق الدولة لتحقيق الإنجازات، وجاءت الآراء بانتقادات سلبية لأعمال التطوير للمناطق العشوائية والمشاريع بالمحافظة منها ( القابوطي، فاطمة الزهراء، السيدة نفيسة، سوق الخضار والسمك، حديقة فريال والمسلة،ساحة مصر، الميناء البري ) وقدم الفيلم صور هذه المشاريع قبل وبعد التطوير ليؤكد بأن هذه الآراء لا تعيق الدولة عن تحقيق الإنجازات المستمرة.

اجتماع محافظ بورسعيد، فيتو

وقال محافظ بورسعيد: إننا نشهد حاليا ( معركة وعي) والتي تمثل أحد عناصر الأمن القومي، وذلك نتيجة حروب الجيل الرابع والتي تستهدف تضليل وتخريب العقول، وتعطيل مسيرة التنمية، موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وعلى المواطن أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

اجتماع محافظ بورسعيد، فيتو

وتطرق المحافظ، للحديث عما شهدته الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من إنجازات ومواصلة إقامة المشروعات القومية الكبرى التي أنشأتها الدولة في وقت قياسي، وإن الرئيس يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة المصرية، من خلال إقامة المصانع، والمدن الجديدة، والتوسع في زراعة أراضي جديدة، وإقامة بنية تحتية، وفتح مجالات عمل للشباب متعددة.

ولفت إلى أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في مجال الصناعة والسياحة، والتجارة، مشيرا إلى أن جميع المشروعات التي تقوم بها المحافظة تستهدف في المقام الأول الشباب، الذين لديهم القدرة على الابتكار والإبداع، التي تهدف في ‏النهاية إلى رفعة شأن المحافظة الباسلة.

اجتماع محافظ بورسعيد، فيتو

كما أشار المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ خلال كلمته أن هذا المؤتمر يقعد بشكل دوري بهدف الحوار مع القوى السياسية والشباب بصفة خاصة موجها رسالة إلى الشباب بأن يكون متفائل والابتعاد عن ما يقدم على السوشيال ميديا من معلومات مغلوطة ونشر الأفكار السلبية بصورة مستمرة، ولفت إلى النظر بصورة إيجابية لإنجازات الدولة المصرية والمشاريع التي تقام على أرض بورسعيد للنهوض بمستوى الخدمات المقدم لهم.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، فيتو

وخلال اللقاء أكد الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق أهمية المؤتمر الدوري للشباب للمشاركة في الحوار الوطني الذي يضم جميع طوائف المجتمع، ويهدف الحوار الوطني إلى مناقشة المشكلات على أرض الواقع من أجل علاجها وتحقيق التطور داخل المحافظة في جميع المجالات والتفكير خارج الصندوق.

كما تقدمت مؤسسة مشكاة نور بتقديم الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر لمؤسسات المجتمع المدني لتقديم المزيد من العمل للنهوض بالمناطق العشوائية لتصبح مناطق حضارية وقامت بعرض تقديمي لإنجازات المؤسسة على أرض بورسعيد بالمشاركة مع المحافظة بتحويل المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية وعرض صور هذه المناطق قبل وبعد التطوير ومنها منطقة (فاطمة الزهراء، والأمل، والسيدة نفسية ) بالإضافة إلى عدد المستفيدين من البرامج المختلفة التي تقدمها المؤسسة لأهالي هذه المناطق سواء في التعليم وتقديم القوافل التعليمية التي نالت إقبالا كبيرا لدى عدد كبير من الطلاب وبرامج تعديل السلوك طبقا لمعايير عالمية، وتوفير مشاريع لهذه الأسر لتصبح مصدر دخل لهم.

ووجه ممثل جمعية الحياة خلال كلمته الشكر لمحافظ بورسعيد علي الدعم الدائم للمؤسسة وتقديم كافة الخدمات والمرافق للمساعدة في تنفيذ مزيد من الأعمال بسواعد الشباب المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة الحياة ليكونوا نموذجا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.

كما وجه كلا من ممثلي حزب مصر أكتوبر، حزب حماة وطن، حزب الشعب الجمهوري، حزب مستقبل وطن، خلال كلماتهم، الشكر لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على حرصه الدائم لعقد المؤتمرات الوطنية وإقامة الحوارات والشبابية لتفعيل دور الشباب للمشاركة في الحياة السياسية، وتقديمه الدعم الدائم لجميع القوى السياسية والحزبية وخاصة الشباب بالإضافة إلى دعمه ومؤسسات المجتمع المدني وتقديره لدور المرأة، مُؤكدين أن المؤتمر يهدف لضرورة التهيئة المجتمعية من خلال فتح نقاشات عامة تشمل جميع الفئات والقوى السياسية لتوسيع قاعدة المشاركة وأن الهدف هو تعزيز التواصل والاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات والرؤى بكل شفافية للوقوف على هذه المشكلات لتحقيق تلك الرؤى والمقترحات ووضعها في الاعتبار والاهتمام بجميع الأفكار والمقترحات في كافة القطاعات.

وشهد المؤتمر تفاعلًا كبيرًا من قبل كافة الفئات المجتمعية المشاركة والذين بادروا بالاشتراك في النقاش وطرح العديد من الموضوعات والقضايا والمشاكل في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية ويأتي ذلك بالإضافة لفتح باب الحوار للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين والتحديات التي تواجههم، والتطرق لبعض المحاور والموضوعات مثل أهمية التوعية المجتمعية، وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأكد المحافظ ضرورة عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة مع جميع شباب الأحزاب ببورسعيد، ‏لمناقشتهم واتخاذ رأيهم واطلاعهم على كل الأمور التي تجري في المحافظة للتعريف بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الأفكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.