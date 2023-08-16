بعد انتقاله إلى الهلال، 5 نجوم برازيليين سبقوا نيمار في اللعب مع الزعيم

نيمار،قام 5 نجوم سابقين لمنتخب البرازيل، بارتداء قميص فريق الهلال السعودي عبر تاريخه، وسيكون نيمار جونيور نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سادس راقصي السامبا الدوليين في صفوف الزعيم الهلالي.

وكان بطل كأس العالم 1970، ريفيلينو أول من دافع عن الألوان الزرقاء لفريق الهلال السعودي.

واتفق نادي الهلال السعودي، على التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان بعقد لمدة موسمين، ابتداء من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح خامس صفقاته الصيفية بعد مواطنه مالكوم والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والصربي سيرغي ميلنكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز.

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النجم التاريخي ريفيلينو

وبدأت علاقة الهلال السعودي مع لاعبي منتخب البرازيل مع النجم التاريخي ريفيلينو الذي كان بطلًا للعالم في 1970 رفقة بيليه، قبل أن يحضر إلى السعودية عقب مشاركته في مونديال 1978 في الأرجنتين، ومضي موسمين مع الأزرق فاز بهما بثلاث بطولات محلية.

البرازيلي رونيلتون روني

وبعد ذلك التاريخ بـ22 عاما، انتدب الهلال البرازيلي رونيلتون "روني" والذي كان ضمن عناصر منتخب البرازيل في بطولة كأس القارات 1999، إذ خاض 5 مباريات دولية مع السيليساو، سجل فيها هدفين، جاء الأول في شباك المنتخب السعودي الذي كان يضم عددا من لاعبي الهلال.

ولم يستمر روني مع الهلال طويلًا إذ قضى 6 أشهر فاز فيها بكأس النخبة العربية في سوريا عام 2001.

جيوفاني لاعب برشلونة السابق

وفي عام 2006 تعاقد الهلال مع جيوفاني لاعب برشلونة السابق والذي خاض 18 مباراة دولية مع المنتخب الوطني سجل خلالها 6 أهداف، إذ كان ضمن الفائزين ببطولة كوبا أمريكا 1997.

المدرب القدير ماريو زاغالو

كما كان ضمن القائمة، المدرب القدير ماريو زاغالو، المشارك في نهائيات كأس العالم 1998 مع البرازيل وخسر النهائي أمام فرنسا 0/3، وفاز مع الهلال ببطولة كأس ولي العهد قبل رحيله.

وانضم تياغو نيفيز إلى الهلال على فترتين الأولى بين عامي 2010-2011 و2013-2015، وقبل كل فترة كان حاضرا في قائمة منتخب البرازيل الذي ارتدى قميصه في 7 مباريات دولية.

وفي الصيف الحالي انضم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا إلى الهلال قادما مع زينت سان بطرسبرغ الروسي، إذ خاض أول مباراة دولية مع منتخب بلاده مطلع العام الجاري، ومع الهلال سجل هدفين وصنع ثالثًا في 3 مباريات بكأس الملك سلمان للأندية العربية (البطولة العربية) التي خسرها فريقه أمام النصر في المباراة النهائية يوم السبت الماضي.

كما سجل مالكوم أول هاتريك مع الهلال، في مباراة أبها بالجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

نيمار في صفوف الهلال السعودي

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن ضم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرتدي البرازيلي نيمار جونيور القميص رقم 10 رفقة فريقه الجديد الهلال السعودي.

وسلطت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، الضوء على انتقال نيمار إلى الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو، ليبقى أغلى لاعب في العالم بإجمالي صفقات بيعه.

وأشارت إلى أن صفقة الهلال رفعت قيمة نيمار إلى 400 مليون يورو، شاملة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة مقابل 88 مليونا، ثم رحيله إلى باريس مقابل 222 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن متوسط صفقات بيع نيمار للمرة الواحدة (133.33 مليون يورو).

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار، البالغ من العمر 31 عاما، سيحصل خلال العامين على ما يقرب من 160 مليون يورو، ويتبقى خضوع اللاعب للكشف الطبي والوصول إلى الرياض لإتمام انتقاله إلى الهلال السعودي.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الهلال سيقدم الوافد الجديد نيمار بحفل استثنائي.

وأضافت أن حفل نيمار سيضاهي حفل تقديم كريم بنزيما كلاعب في اتحاد جدة، الذي أقيم يوم 8 يونيو الماضي، الذي حضره 60 ألف متفرج في ستاد الملك عبد الله.

وأشارت أيضا إلى أن حفل نيمار سيشهد فقرات بالألعاب النارية والموسيقى الصاخبة التي تشعل حماس الجماهير.

من جانبها، أضافت صحيفة "الديلي ميل" أن إدارة الهلال السعودي حريصة على تنظيم حفل يتناسب مع قيمة الصفقة.

ولفتت إلى أن حفل تقديم صفقة نيمار، سيكون على غرار مراسم افتتاح أكبر الأحداث والمحافل الرياضية الدولية.

وختمت بأن إدارة الهلال سوف تستعين بأكبر المنتجين والمخرجين، وطائرات دون طيار، وألعاب نارية، ليكون حفلا مبهرا.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة وهي 222 مليون يورو، ونيمار هو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

ووفقا لموقع "ترانسفيرماركت"، فإن نيمار لعب 173 مباراة مع باريس سان جيرمان على مدار 6 مواسم، وسجل 118 هدفا وصنع 77.

في حين لعب مع برشلونة 186 مباراة على مدار 4 مواسم، سجل فيها 105 أهداف وصنع 76.

باريس سان جيرمان يودع نيمار بعد انتقاله إلى الهلال السعودي

ودع باريس سان جيرمان لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم حديثا للهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر باريس سان جيرمان أرقام نيمار مع الفريق على مدار 6 مواسم، وكتب: 6 مواسم.. 173 مباراة.. 70 تمريرة حاسمة.. 118 هدفا.. نيمار واحد من أساطير باريس سان جيرمان.

تعليق ناصر الخليفي على انتقال نيمار إلى الهلال السعودي

وكشف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، موقفه من رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الهلال السعودي، بعدما قضى 6 مواسم في "حديقة الأمراء".

وقال ناصر الخليفي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من الصعب حتمًا أن نقول وداعًا لأسطورة النادي، لن أنسى أبدًا اليوم الذي وصل فيه نيمار إلى باريس سان جيرمان، ولا ما حققه لنا، لنادينا ومشروعنا على مدى السنوات الست الماضية".

وواصل: "لقد عشنا لحظات غير عادية، سيظل نيمار دائمًا جزءا من تاريخنا، جزءا من النادي إلى الأبد، أود أن أشكره هو وعائلته، نتمنى له الأفضل في المستقبل ومغامرته المقبلة".