أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

كما أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 446 شاحنة و187 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 276 شاحنة و 118 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع، 170 شاحنة و69 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينة الحرية، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون أكسبريس والحرية وغادر العبارة أمل.

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كما يشهد ميناء نويبع تداول 1550 طن بضائع و145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1285 راكبا بموانيها.