الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب طافية بنيل الوراق

انتشال جثة شاب، فيتو
انتشال جثة شاب، فيتو

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره طافية على سطح النيل بمنطقة الوراق.

جثة طافية بنيل الوراق 

 تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة غريق من نهر النيل الوراق.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص فى العقد الخامس من عمره، مجهول الهوية، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي في كشف الجرائم

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. 

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا. 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

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جثة طافية بنيل الوراق نيل الوراق الوراق قسم شرطة الوراق الانقاذ النهري بالجيزة

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