الأربعاء 16 أغسطس 2023
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أخبار مصر

طقس اليوم، تحذير من ارتفاع الأمواج بـ6 مدن ساحلية

البحر المتوسط، فيتو
البحر المتوسط، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين بهذه المدن " الإسكندرية، العلمين، مطروح، بلطيم، بورسعيد، دمياط" من ارتفاع الأمواج حيث يصل  من 1.5:2.5 متر، وتكون سرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل صباحا،  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وتحذر المصطافين (فيديو)

حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 -8-2023 في مصر

وتكون هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء تصل لحد السيول على سانت كاترين ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والوجه البحرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

 

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.


ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية  وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة.

 

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