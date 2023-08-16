أنوشكا لـ "فيتو": مفيش بيت بيخلو من المشاكل وفيلم وش × وش فكرته هامة (فيديو)

كشفت النجمة القديرة أنوشكا عن سر انجذابها للمشاركة في فيلم “وش× وش” الذي يعُرض حاليًّا بالسينمات المصرية وسينمات دول الخليج.

وقالت: السر وراء رغبتي في المشاركة بهذا العمل هو فريق العمل ككل وأيضًا فكرته الهامة جدًّا".

وتابعت أنوشكا لـ فيتو: أنا أعشق الأعمال الكوميدية كثيرة لكن يجب أن تكون تحمل أفكارًا ورؤى هامة وهو ما أجده في هذا العمل، وأجد أن المجتمع أصبح لا يخلو من المشاكل ففي كل بيت مشكلة يجب أن نُلقى الضوء عليها بقوة.

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وكان تحدث الفنان محمد ممدوح عن كواليس دوره بفيلم الدراما العائلي وش فى وش قائلًا: أن الفيلم جاء من تأليف وإخراج رجل واحد وهو وليد الحلفاوي مما أعطى عمق أكثر لتناول فكرة العمل.

وتابع تايسون أن فكرة الفيلم تتميز بتناول موضوعى لما تتأثر به العائلة من التدخلات المتتالية في أكبر وأصغر المشاكل مما يدمر الأسرة بلا شك.

وعن طاقم فريق العمل قال محمد ممدوح أنه دائمًا ما يرغب فى العمل مع أمينة خليل وأسماء جلال سواء في السينما أو الدراما..

وأشار محمد ممدوح إلى أن السينما الخليجية تشهد تطور كبير فى كافة النواحي وهو ما أصبحنا نجده فى كل الدول العربية.

ويقام العرض الخاص لفيلم “وش في وش” اليوم الثلاثاء في مسرح موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور أبطاله وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الصحافة والقنوات التلفزيونية.

ويدخل فيلم “وش في وش” دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

إضافة إلى بداية عرض فيلمين آخرين، حيث يعرض فيلم “5 جولات” لماجد المصري، وفيلم “العميل صفر” لأكرم حسني، بداية من الغد، ليصبح عدد الأفلام المتنافسة 11 فيلمًا.

قصة فيلم وش فى وش

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

أبطال فيلم وش فى وش

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

ومن المقرر أن تستقبل السينمات فيلم “وش في وش” بداية من يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري بجميع دور العرض في مصر والدول العربية.