المقابل المادي يعطل انتقال القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا

كشف أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المفاوضات بين نادي سيراميكا كليوباترا والجزائري أحمد القندوسي لاعب النادي الأهلي، متوقفة حتى الآن.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الراتب المعروض على اللاعب أقل مما يتقاضاه داخل الأهلي، والقندوسي يرغب في الاقتراب من نفس راتبه، وقد يحدث انفراجة قريبًا أو يخرج اللاعب إلى أي نادي".

وبدأ فريق سيراميكا تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للفريق فترة الإعداد للموسم الجديد الاثنين قبل الماضي بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب انتهاء الموسم.

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عودة الرمادي لقيادة سيراميكا

ووضع الرمادي برنامج إعداد بدأ بتدريبات خفيفة على مدار ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء خضع بعدها اللاعبون لاختبارات بدنية الخميس وحصل اللاعبون على راحة سلبية الجمعة، لتبدأ فترة الإعداد الفعلية السبت الماضي الموافق 12 أغسطس الجاري.

في سياق مختلف يفاضل مسئولو نادي سيراميكا بين 3 دول أوروبية هى المجر وصربيا وسلوفينيا لإقامة معسكر خارجي للفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد بالإضافة إلى المشاركة فى كأس النخبة المصرية.

حارس سيراميكا يجري جراحة عاجلة

أجرى محمد كوكو حارس مرمى نادى سيراميكا جراحة اليوم الثلاثاء في وتر أكيليس في أحد المستشفيات بالقاهرة تحت إشراف الجهاز الطبي في الفريق للاطمئنان على حالته الصحية.

وتعرض كوكو العائد حديثا إلى سيراميكا بعد انتهاء فترة إعارته للإسماعيلى للإصابة في مران الفريق بعد الضغط على قدمه من أحد زملائه ليتم إجراء فحوصات وأشعة على قدم اللاعب والتي أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيليس.

المصري يضم ميدو جابر في صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا

أنهى نادي سيراميكا كليوباترا، الاتفاق مع النادي المصري، على صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تتضمن انتقال ميدو جابر لاعب سيراميكا إلى المصري، وانتقال إسلام المزين لاعب المصري إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.



وحرصت إدارة سيراميكا كليوباترا، على توجيه الشكر إلى ميدو جابر الذي بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق منذ انضمامه إليه وقت صعوده إلى الدوري الممتاز بجانب دوره البارز مع سيراميكا كليوباترا في الفوز ببطولة كأس الرابطة.

سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا يضم علاء مارسيلو

وكان قد أعلن نادي لافيينا انتقال علاء مارسيلو ظهير أيسر الفريق الكروي بالنادي إلى سيراميكا كليوباترا تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحصل سيراميكا كليوباترا علي توقيع علاء مارسيلو ناشئ الزمالك السابق لمدة 4 سنوات بعد إنهاء الاتفاق مع لافيينا.

سيراميكا يضم سعد سمير

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقع على عقود انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يقيم حفل تكريم للاعب خلال الأسبوع الجاري، وسمير يتم تحضيره ليصبح كادر داخل النادي عقب اعتزاله".

سيراميكا بطلا لكأس الرابطة

ونجح نادي سيراميكا بقيادة الرمادي في الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليتوج ببطولة كأس الرابطة

اقتراب رحيل رجب عمران

وافق مسئولو نادي سيراميكا بشكل مبدئي علي العرض المقدم من نادي الاتحاد السكندري لضم رجب عمران مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد انتهاء إعارة اللاعب مع المصري البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري.

وكان رجب عمران قد لعب في الموسم الماضي لفريق المصري البورسعيدي لتنتهي إعارة اللاعب هذا الموسم مع الفريق البورسعيدي.

وينتهي عقد رجب عمران مع سيراميكا في الموسم المقبل حيث سيعقد عمران جلسة مع مسؤولي النادي لتحديد مصيره سواء بالموافقة بشكل رسمي على عرض زعيم الثغر أو التجديد للفريق.

الاتحاد يضم لاعب سيراميكا

نجح نادي الاتحاد السكندري في الحصول على خدمات التونسي سيف تقى لاعب سيراميكا كليوباترا السابق تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقام سيف تقي بالتوقيع رسميا للاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.