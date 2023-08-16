إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، مساء أمس الثلاثاء، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الزعفرانة»، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى أطفيح المركزي لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف في محافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة، نتح عنه إصابة 5 أشخاص، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، بالإضافة إلى سيارة إسعاف البحر الأحمر وأخرى تابعة لمحافظة الجيزة.

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جرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.