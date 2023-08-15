الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

لاعب باريس سان جيرمان ينضم إلى العربي القطري

عبدو ديالو لاعب باريس
عبدو ديالو لاعب باريس سان جيرمان ينضم للعربي القطري، فيتو

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، انضمام لاعبه السنغالي عبدو ديالو إلى العربي القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان رحيل عبدو ديالو إلى العربي القطري على أن يرتدي ديالو القميص رقم 22 من النادي القطري.

وقال اللاعب لاسنغالي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان: "بعيد عن الأنظار ولكن قريب من قلبي، سأكون دائمًا باريسيًا وممتنًا لارتدائي هذا القميص".وخاض ديالو إجمالي 75 مباراة مع باريس سان جيرمان، لم يسجل وصنع 4 أهداف.

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وانضم عبدو ديالو إلى باريس سان جيرمان منذ عام 2019 قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، فيما أعير المدافع السنغالي في الموسم الماضي إلى نادي لايبزيج الألماني.

من ناحية أخرى، ودع باريس سان جيرمان لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم حديثا للهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر باريس سان جيرمان أرقام نيمار مع الفريق على مدار 6 مواسم، وكتب: 6 مواسم.. 173 مباراة.. 70 تمريرة حاسمة.. 118 هدفا.. نيمار واحد من أساطير باريس سان جيرمان.

وأعلن نادي الهلال السعودي ضم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب تقارير صحفية فإن انتقال نيمار إلى الهلال السعودي سيكون مقابل 90 مليون يورو ليكون أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وارتفعت  قيمة نيمار إلى 400 مليون يورو، شاملة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة مقابل 88 مليونا، ثم رحيله إلى باريس مقابل 222 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن متوسط صفقات بيع نيمار للمرة الواحدة (133.33 مليون يورو).

ويحل ثانيا في القائمة، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو (333.36 مليون يورو) شاملة صفقات بيعه 7 مرات.

وفي المركز الثالث، يأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (247 مليون يورو) بـ 4 صفقات انتقال، ثم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي (220 مليون يورو) بـ 3 صفقات.

أما المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تم بيعه 6 مرات مقابل 189 مليون يورو، ثم صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو (180.3 مليون يورو) بـ 5 تنقلات.

في المقابل، حقق كيليان مبابي 180 مليون يورو بصفقة انتقال واحدة، ويتساوى مع مواطنه الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي تنقل 4 مرات.

بينما تنقل الجناح الأرجنتيني آنخيل دي ماريا 4 مرات مقابل (179 مليون يورو)، يليه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (169.10 مليون يورو) بـ 7 صفقات إنتقال.

 

حفل استقبال الهلال السعودي لنيمار 

يسابق نادي الهلال السعودي، الزمن لتقديم صفقته الكبرى بالتعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الهلال سيقدم الوافد الجديد نيمار بحفل استثنائي.

وأضافت أن حفل نيمار سيضاهي حفل تقديم كريم بنزيما كلاعب في اتحاد جدة، الذي أقيم يوم 8 يونيو الماضي، الذي حضره 60 ألف متفرج في ستاد الملك عبد الله.

وأشارت أيضا إلى أن حفل نيمار سيشهد فقرات بالألعاب النارية والموسيقى الصاخبة التي تشعل حماس الجماهير.

من جانبها، أضافت صحيفة "الديلي ميل" أن إدارة الهلال السعودي حريصة على تنظيم حفل يتناسب مع قيمة الصفقة.

ولفتت إلى أن حفل تقديم صفقة نيمار، سيكون على غرار مراسم افتتاح أكبر الأحداث والمحافل الرياضية الدولية.

وختمت بأن إدارة الهلال سوف تستعين بأكبر المنتجين والمخرجين، وطائرات دون طيار، وألعاب نارية، ليكون حفلا مبهرا.

باريس سان جيرمان يودع نيمار بعد رحيله للهلال السعودي

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