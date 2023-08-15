في الذكرى الثانية لسقوط كابول، أمريكا ترهن العلاقات مع طالبان بحقوق النساء والفتيات

في الذكرى السنوية الثانية لسقوط كابول، شدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، على أن تطوير العلاقة مع طالبان يبقى مرهونا بأن تحسن الحركة الحاكمة لأفغانستان طريقة تعاملها مع النساء.

حقوق النساء والفتيات

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى للصحفيين: "نواصل العمل على محاسبة طالبان على الالتزامات العديدة التي قدمتها، ولم يتم الإيفاء بها، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات".

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أفغانيات يطالبن بحقوقهن، فيتو

وتابع بلينكن، "أمريكا كانت على غرار عشرات البلدان حول العالم، غاية في الوضوح مع طالبان بأن الطريق باتجاه أي علاقة طبيعية أكثر بين طالبان والدول الأخرى سيكون مسدودًا إلا إذا، وحتى، يتم دعم حقوق النساء والفتيات إلى جانب أمور أخرى".

ولكن لم تلبث طالبان أن عادت إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، في عهد الرئيس جو بايدن، ليُسدَل الستار على أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، وفيما لم تحيي إدارة بايدن الذكرى، إلا أن بلينكن دافع عن الانسحاب في رده على سؤال أحد الصحفيين.

الانسحاب من أفغانستان

وأضاف: إن "قرار الانسحاب من أفغانستان كان صعبًا للغاية، ولكنه كان أيضًا القرار الصحيح".

وأكد: "أنهينا أطول حرب في تاريخ أمريكا.. للمرة الأولى منذ 20 عامًا، لا يوجد لدينا جيل آخر من الشباب الأمريكيين المتوجّهين للقتال والموت".

ومع حلول الذكرى الثانية لسيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان، تزداد حياة النساء هناك صعوبة، حيث أصبحن محرومات من أبسط حقوقهن، بدءًا من التعليم وانتهاء بحرية الرأي.

معاناة الأفغانيات

وألقت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تقرير لها الثلاثاء، الضوء على حياة الأفغانيات، ومعاناتهن، في ظل حكم طالبان، من خلال لقاءات مع عدد منهن في المجتمع الأفغاني للحديث عن حياتهن قبل صيف 2021، وبعده.

وأعرب عدد كبير من النساء في لقاءات منفردة أجرتها الشبكة الأمريكية، عن استيائهن من الحياة في أفغانستان، بالقول، لا حق لنا في التعليم، قبل عامين من الآن، كنا نذهب إلى المدرسة، ونجلس مع صديقاتنا، اليوم نحن عاجزات عن عمل أي شيء، حتى الدراجة لا نستطيع ركوبها، ولا نستطيع كشف وجوهنا.

الذكرى السنوية الثانية لسقوط كابول

وتحل اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية الثانية لسقوط كابول في أيدي حركة طالبان، التي سيطرت على أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة الفوضوي والمثير للجدل من البلاد، بعد ما يقرب من 20 عامًا من القتال.

وحتى اليوم الذي يصادف الذكرى الثانية لسقوط أفغانستان، لم يتغير موقف كثير من الدول تجاه الاعتراف بحكم طالبان، لكن الحركة المتطرفة، تنظر إلى الأمر بمنظور آخر.

نساء أفغانستان محرومات من صالونات التجميل، فيتو

وقد أعلنت الحركة، على لسان المتحدث باسمها، أن اليوم الثلاثاء، يوم عطلة وطنية، "مليء بالشرف والاعتزاز بالنسبة للأفغان".

من جانبهم، يحذر النشطاء من أن الأمور قد تزداد سوءًا في أفغانستان، مع اتجاه أنظار العالم إلى مناطق صراعات أخرى، وهذا يعني بالتأكيد نقصانًا في المساعدات، والضغط على الحركة المتطرفة لمنح النساء شيئًا من حقوقهن، ومساعدة ملايين الأفغانيين على محاربة الجفاف والجوع والمرض.

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