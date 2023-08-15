الأربعاء 16 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

إليسا تطرح برومو أغنيتها الجديدة "العُقد" (فيديو)

بوستر الأغنية، فيتو
بوستر الأغنية، فيتو

إليسا، شوقت النجمة اللبنانية إليسا الجمهور لأحدث أغنياتها “العقد” والتي تطرحها قريبا بالتعاون مع شركة روتانا.

ونشرت إليسا برومو قصير للأغنية عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: "قريبا".

وفي وقت سابق عبرت إليسا عن فخرها بكونها أول مطربة عربية تصل إلى 4.5 مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال مسيرتها الموسيقية.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "فخر وتكريم وتواضع لكوني أول فنان عربي يصل إلى 4.5 مليار مشاهدة على يوتيوب في مسيرتي الموسيقية". 

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ووجهت الشكر لجمهورها قائلة: شكرا لكم على الحب والدعم المستمر..  أنا مدينة لكم بكل شيء.

آخر أغنيات إليسا

وطرحت  إليسا مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية والتي جاءت بعنوان “بتمايل على الـ beat” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية إليسا الجديدة

أغنية إليسا الجديدة بتمايل على الـ beat من  كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وحققت الأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب في غضون 5 أيام فقط.

 

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"العُقد" جديد إليسا بالتعاون مع روتانا

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