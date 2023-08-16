الأربعاء 16 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير السياحة والآثار يلتقي الرئيس الشرفي لمركز جون كينيدي للفنون المسرحية

وزير السياحة يستقبل
وزير السياحة يستقبل رئيس مركز جون كينيدي، فيتو

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مايكل كيزر الرئيس الشرفي لمركز جون كينيدي للفنون المسرحية وإرين تاريو الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل دعم علاقات التعاون السياحي الثقافي المشترك بين الوزارة والمركز خلال الفترة المقبلة.

 

وحضر اللقاء يمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية، وغادة أحمد عبد الغني متخصصة الشئون الثقافية بالمكتب الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

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الرئيس الشرفي لمركز جون كينيدي للفنون

وبحث وزير السياحة والآثار الرئيس الشرفي لمركز جون كينيدي للفنون المسرحية دعم علاقات التعاون فيما يتعلق بمنتج السياحة الثقافية ذات البعد الترفيهي. كما تم تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة آليات التعاون لتعزيز منتج السياحة الثقافية وربطه بمنتج سياحة العائلات والسياحة الترفيهية من خلال تنظيم عدة أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية لمن يبحثون عن استكشاف الثقافة والآثار مما يساهم في إثراء تجربتهم السياحية في مصر بالإضافة إلى تعريفهم بأنواع الفنون المصرية المختلفة وإبراز الوجه الحضاري لمصر والترويج لها سياحيًّا.  

 

وأطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة دعائية للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مباريات الدوري الإنجليزي للموسم 2023- 2024 تستمر حتى 19 مايو 2024.

ويأتي إطلاق هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة المستهدفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها، بالإضافة إلى الاستفادة من الأحداث والفعاليات الكبرى للتعريف بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

 

الترويج السياحي بمباريات الدوري الإنجليزي

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذه الحملة الدعائية تتضمن إعلانات لمدة دقيقتين بكل مباراة ويتم بثها عبر شاشات العرض الإلكترونية الموجودة بالملاعب التي ستُقام عليها المباريات والتي تنقلها القنوات الإنجليزية المتخصصة إلى دول العالم المختلفة ويتابعها الملايين من عشاق الدوري الإنجليزي.

وأضاف أن هذه الإعلانات ستظهر لكافة مشاهدي مباريات الدوري الإنجليزي في كل دول العالم، حيث يحظى هذا الدوري بأنه الأعلى مشاهدة بين كل بطولات كرة القدم في العالم.

 

ملامح الجملة الترويجية لمصر في إنجلترا

وأوضح محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، أن هذه الإعلانات تهدف إلى الترويج للمقاصد السياحية المصرية الواعدة (مرسي علم، والعلمين الجديدة بالإضافة إلى الترويج لمنتج السياحة الثقافية في أبو سمبل بمحافظة أسوان).

السياحة تطلق حملة دعائية لمصر خلال مباريات الدوري الإنجليزي

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أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السفارة الأمريكية بالقاهرة العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية وزير السياحة والآثار

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