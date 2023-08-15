الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

"السياحة" تعلن تفاصيل تطوير موقع التجلي الأعظم في سانت كاترين

سانت كاترين،فيتو
سانت كاترين،فيتو

توجهت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء للوقوف على آخر مستجدات مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" بمدينة السلام، وذلك بناء على تكليفات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

وشملت أعمال التطوير الكاملة التي قامت بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنشاء عدد من المنشآت الفندقية منها النزل البيئية والفنادق الجبلية بمختلف الدرجات السياحية بإجمالي طاقة فندقية جديدة تبلغ نحو 514 غرفة إلى جانب المراكز الاستشفائية.

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مشروع التجلي الاعظم بسانت كاترين

وأكدت نائب الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إبراز الهوية الفريدة لمنطقة سانت كاترين التي احتضنت الأديان السماوية الثلاثة، إلى جانب الأماكن الروحانية الفريدة الأخرى مثل وادي الراحة وجبل موسى وجبل كاترين، وهو ما يقدم تجربة سياحية روحانية فريدة للسائح.

وأوضحت أن الوزارة تعتزم الترويج لهذا المشروع عن طريق إعداد استراتيجية ترويجية وتسويقية للمدينة لتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والأثرية والبيئية والروحانية وإبراز ما تقدمه من أماكن روحانية وسياحية فريدة إلى جانب الأنشطة السياحية المتعددة التي يمكن للسائح القيام بها بما يساهم في جذب شرائح جديدة من السائحين من مختلف دول العالم من المهتمين بالسياحة الروحانية والسياحة الاستشفائية.

الحملة الترويجية لسانت كاترين

كما أشادت نائب الوزير بالجهود المبذولة لتطوير المنطقة وأعربت عن شكرها لكافة الجهات المعنية بهذا الشأن. 

وخلال الزيارة قام المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء بعرض المخطط العام لمشروع التطوير ومدى اندماجه مع طبيعة المنطقة بما يكفل عدم التأثير على الطابع المميز لها، كما تم استعراض التجربة السياحية المخطط لها بالمنطقة بما تتضمنه من أنشطة  متنوعة والمسارات المزمع الانتهاء منها بما يحقق تجربة سياحية متميزة. 

ورافق نائب الوزير خلال الزيارة المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء طارق عبيد رئيس مدينة سانت كاترين، واللواء طلعت العناني المشرف العام على مدينة سانت كاترين ومشروع التجلى الأعظم، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وحسين محمد مدير مكتب الوزارة في شرم الشيخ والمشرف العام على مكاتب الوزارة بجنوب سيناء، وممثلين من الشركات المنفذة للمشروع.

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