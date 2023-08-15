كييف: لن نضحي بأرضنا ولو كان الثمن عضوية الناتو

أعلنت كييف أنها ترفض التضحية بجزء من أراضيها ولو كان الثمن هو عضوية حلف "الناتو".

وفي هذا الصدد، قال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، إن كييف لن تستبدل الأراضي بعضوية "الناتو".

تدمير القانون الدولي

ونشر بودولياك على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "استبدال الأراضي بمظلة "الناتو"؟ غريب.. هذا يعني خسارة الديمقراطية عن وعي وتدمير القانون الدولي ونقل إلزامي للحرب إلى أجيال أخرى".

وأشار إلى أنه يجب على ممثلي حلف "الناتو" التحدث عن تسريع إرسال الأسلحة إلى كييف، وليس عن التنازل عن الأراضي لموسكو.

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وكان مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف "الناتو"، ستيان جنسن، قد ذكر أن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.

من جانبها، علقت الأستاذة في كلية العلاقات الدولية بجامعة سان بطرسبورج، ناتاليا إيريومينا، على تصريحات مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف "الناتو"، ستيان جنسن، حول انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وأكدت إيريومينا وهي أستاذة الدراسات الأوروبية في جامعة سان بطرسبورج، في تصريح لـ RT، "الحديث يدور عن إلقاء أكبر قدر ممكن من الاحتمالات في المجالات والأوساط السياسية والعامة، ومراقبة ردود الفعل عليها".

جس نبض

وأضافت: "يتم إلقاء فكرة معينة في الوسط، ومن ثم تبدأ عمليات رصد ومراقبة ردود الأفعال ووسائل الإعلام وتصريحات مختلف الشخصيات، ومن ثم تتم دراسة مدى قبول الفكرة في الأوساط ومدى الاختلافات في ردود الأفعال بين مختلف الأفكار المطروحة"، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الغرب لمثل هذه الأساليب".

وأوضحت أن الهدف من مثل هذه التصريحات هو رصد مختلف ردود الأفعال، مشيرة إلى أن الحديث لا يدور عن رد فعل روسيا وحسب، وإنما رد فعل حلفاء الناتو في المرتبة الأولى.

وأفادت بأن أيا من المسؤولين الغربيين لا يأبهون بمصير وآراء المواطنين الأوكرانيين على الإطلاق، عند اتخاذ قراراتهم، لافتة إلى أن الهدف من هذا التصريح جعل الموقف الأوكراني أكثر مرونة من حيث إشكالية الأراضي.

ثمن الانضمام إلى الحلف

وكان مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف "الناتو"، ستيان جنسن، قد كشف في وقت سابق اليوم، عن رأي مفاده، أن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.

وأوضح جنسن: "أعتقد أن الحل قد يكون في أن تتنازل أوكرانيا عن أراضيها وتحصل في المقابل على عضوية "الناتو"". كما نقلت صحيفة VG.

تقدم كبير في عضوية "الناتو"

وأكد أن هناك "تقدما كبيرا" في قضية عضوية أوكرانيا في "الناتو".

فيما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، في وقت سابق نقلا عن ضابط عسكري أمريكي درب القوات الأوكرانية، أن "الناتو" أمل وتوقع من الهجوم الأوكراني المضاد حدوث معجزة وعدت بها كييف.

وقد اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق بهشاشة الهجوم المضاد، مطلقا الوعود بتسريعه في وقت قريب، مستندا في ذلك على أن قوات كييف تقوم تدريجيا بتذليل عقبة حقول الألغام.

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