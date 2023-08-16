الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة تنظم ندوة تثقيفية للتعريف بمهام الوحدة واختصاصاتها (صور)

وحدة تكافؤ الفرص
وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة تنظم ندوة تثقيفية، فيتو

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة برئاسة  نجلاء عباس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك، ندوة تثقيفية للتعريف بمهام الوحدة واختصاصاتها وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس المدينة.

وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة تنظم ندوة تثقيفية للتعريف بمهام الوحدة، فيتو

وطرحت رئيس وحدة تكافؤ الفرص، مجموعة من الموضوعات الهامة والتي استعرضت من خلالها خصائص وأهداف الوحدة والتعريف بها.

وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة تنظم ندوة تثقيفية للتعريف بمهام الوحدة، فيتو

 كما تناولت الكيفية التي يتم بها بدء وتنفيذ المشروعات الصغيرة وسبل تطويرها وإنجاحها وتحقيق المستهدف منها، وتوفير البيئة التسويقية التي تساعد في ترويج المنتجات، كما تضمنت الندوة إلقاء الضوء على دور المرأة في المجتمع واستقراره وتنمية موارده من خلال برامج وتطبيقات التمكين الاقتصادي.

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ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بها، وتكليفات اللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية، بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذ البرامج التوعوية التي تهدف إلى الارتقاء بالأسرة المصرية ورفع الوعي الاجتماعي والاقتصادي والصحي، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة تنظم ندوة تثقيفية للتعريف بمهام الوحدة، فيتو

وفي إطار منفصل، واصل المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة زكية رشاد مقررة الفرع، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة" حيث استهدفت الحملة 12000 من السيدات والرجال والأطفال بقرى (سيدي غازي بمركز كفر الدوار وبركة غطاس بمركز أبو حمص والساحل بمركز رشيد) بإجمالي عدد 4250 زيارة.


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.


وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

من الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت في 1 أغسطس 2023 م،  وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

 

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