الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

انطلاق القوافل الطبية المتخصصة بقرية الأبعادية بإدكو في البحيرة

القوافل الطبية بالبحيرة،
القوافل الطبية بالبحيرة، فيتو

انطلقت فعاليات القوافل الطبية المتخصصة  حيث تم الكشف على ٨٠٠  مواطن من مرضى العيون، وتستكمل اليوم المبادرة في  ٦ تخصصات اخري بقرية المعدية بإدكو برعاية رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري وبالتنسيق مع محافظة البحيرة. 

وأكدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل الطبية المتخصصة والشاملة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لرفع الاعباء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

Advertisements

 وانطلقت آمس أولى فعاليات تلك القوافل  بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري حيث تم تنفيذ قافله رمد بقرية المعدية بمركز ادكو تم خلالها الكشف على 800 مواطن من مرضى العيون بنطاق القرية والقرى المجاورة وشهدت القافلة اقبالا كبيرا من المواطنين وسط إشاده بجهود الدولة فى التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية واتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات لا سيما قطاع الصحة وتوفير حياة كريمة لهم.

ومن المقرر أن تستمر اليوم الثلاثاء فعاليات تلك القوافل بمركز ادكو وتنفيذ قافلة طبيه شاملة فى تخصصات (عظام - باطنة - أطفال  - صدرية - جلدية - أنف وأذن وحنجرة). 

كما يستقبل مركز كفر الدوار قافلة طبية شاملة فى تخصصات (العظام - الباطنة - الأطفال  - الصدرية - الجلدية - أنف وأذن وحنجرة) غدًا الأربعاء الموافق 16 أغسطس، بالإضافة إلى قافلة رمد يوم الخميس الموافق  17 اغسطس.

ويستهدف بنك الشفاء المصري خدمة 5000 حالة بنطاق المركزين وسيتم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية والإشاعات والتحاليل خلال تلك القوافل بالمجان.

 وتحث نائب محافظ البحيرة مواطنى مركزى ادكو وكفر الدوار بالاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التى تقدمها تلك القوافل لتحقيق المستهدف منها.

البحيرة الخدمات الطبية الخدمات الصحية احتياجات المواطن ئيس الجمهورية الدكتورة نهال بلبع الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

ضبط مستودع غاز تصرف فى 3549 أسطوانة بالبحيرة

مصرع طالبة وإصابة 5 مواطنين في تصادم بالبحيرة

حبس المتهمين بالاعتداء على سيدة البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس ٤ أشخاص على ذمة التحقيقات في قضية عقار رشيد المنهار

مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين في انفجار أسطوانة بوتاجاز في البحيرة

ارتفاع عدد ضحايا عقار رشيد المنهار لـ4 وفيات و13 مصابا

استخراج جثة جديدة من أسفل عقار رشيد المنهار في البحيرة

محافظة البحيرة: عقار رشيد المنهار صادر له قرارات إزالة لـ 3 طوابق مخالفة

الأكثر قراءة

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

أسعار السجائر في مصر اليوم، شعبة الدخان تقترح حلولا للخروج من الأزمة

40 جنيها تراجعا فى سعر جرام الذهب بالأسواق

الفصل بعد عامين، مدبولي يقر الحد الأقصى لبقاء طلاب الأزهر في الفرقة الواحدة

الزمالك: التعاقد مع صفقات سوبر في الانتقالات الصيفية شبه مستحيل

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

مركب كاميرات تجسس بتصورني في البيت، زوجة سعد الصغير تحرر محضرًا ضده

قانون التصالح فى مخالفات البناء، تعرف على حالات تؤدي لرفض طلب التصالح بالقانون

Advertisements

منوعات

المزيد

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على شواطئ الإسماعيلية وأسعار الدخول

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

أذكار المساء، نص أذكار المساء مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية