انطلاق القوافل الطبية المتخصصة بقرية الأبعادية بإدكو في البحيرة

انطلقت فعاليات القوافل الطبية المتخصصة حيث تم الكشف على ٨٠٠ مواطن من مرضى العيون، وتستكمل اليوم المبادرة في ٦ تخصصات اخري بقرية المعدية بإدكو برعاية رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري وبالتنسيق مع محافظة البحيرة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل الطبية المتخصصة والشاملة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لرفع الاعباء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

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وانطلقت آمس أولى فعاليات تلك القوافل بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري حيث تم تنفيذ قافله رمد بقرية المعدية بمركز ادكو تم خلالها الكشف على 800 مواطن من مرضى العيون بنطاق القرية والقرى المجاورة وشهدت القافلة اقبالا كبيرا من المواطنين وسط إشاده بجهود الدولة فى التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية واتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات لا سيما قطاع الصحة وتوفير حياة كريمة لهم.

ومن المقرر أن تستمر اليوم الثلاثاء فعاليات تلك القوافل بمركز ادكو وتنفيذ قافلة طبيه شاملة فى تخصصات (عظام - باطنة - أطفال - صدرية - جلدية - أنف وأذن وحنجرة).

كما يستقبل مركز كفر الدوار قافلة طبية شاملة فى تخصصات (العظام - الباطنة - الأطفال - الصدرية - الجلدية - أنف وأذن وحنجرة) غدًا الأربعاء الموافق 16 أغسطس، بالإضافة إلى قافلة رمد يوم الخميس الموافق 17 اغسطس.

ويستهدف بنك الشفاء المصري خدمة 5000 حالة بنطاق المركزين وسيتم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية والإشاعات والتحاليل خلال تلك القوافل بالمجان.

وتحث نائب محافظ البحيرة مواطنى مركزى ادكو وكفر الدوار بالاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التى تقدمها تلك القوافل لتحقيق المستهدف منها.