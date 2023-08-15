الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الكشف على 1588 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

الكشف على 1588 مواطنا
الكشف على 1588 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة، فيتو

أعلنت محافظة البحيرة عن توقيع الكشف على 1588 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية عبد السلام عارف بالتحرير بوجود 10 عيادات طبية في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

 

الكشف على 1588 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

 

حيث نظمت مديرية الصحة برئاسة الدكتور. هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية عبد السلام عارف بالتحرير يومي الإثنين والثلاثاء 14 - 15 أغسطس 2023، وتم الكشف خلالها على 1588 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 10 عيادات طبية.

Advertisements

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 298 - عيادتي الأطفال 457 - الجراحة 119 - النساء 114 - تنظيم الأسرة 24 - العظام 239 - الجلدية 241 - الأسنان 96).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

الكشف على 1588 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة
الكشف على 1588 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة
الكشف على 1588 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البحيرة قافلة طبية مجانية بالبحيرة قافلة طبية قافلة طبية مجانية ادارة القوافل الطبية ادارة القوافل الخدمات الصحية

مواد متعلقة

رفع درجة الاستعداد لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالبحيرة

انطلاق القوافل الطبية المتخصصة بقرية الأبعادية بإدكو في البحيرة

رفع 2700 طن قمامة خلال حملات نظافة في البحيرة

ضبط مستودع غاز تصرف فى 3549 أسطوانة بالبحيرة

مصرع طالبة وإصابة 5 مواطنين في تصادم بالبحيرة

حبس المتهمين بالاعتداء على سيدة البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس ٤ أشخاص على ذمة التحقيقات في قضية عقار رشيد المنهار

مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين في انفجار أسطوانة بوتاجاز في البحيرة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 15-8-2023

بعد تحذير مصر، أول دولة عربية تعلن رصد إصابات بمتحور كورونا الجديد EG 5

ترحيل مهندس مصري من مطار الكويت بسبب دعابة

حقيقة موافقة محمد صلاح على الانتقال إلى الدوري السعودي

العُليا للفيروسات تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد

تنسيق الجامعات 2023، الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية

التموين: فتح 500 ألف حساب للمواطنين فى بورسعيد جاهزة للتفعيل

5 سفن ممنوع مرورها من قناة السويس

Advertisements

منوعات

المزيد

السيلفي ممنوع في وجود ميسي بأحد مطاعم ميامي الأمريكية

تجدد أزمة البوركيني في إيطاليا، عودة إلى العصور الوسطى

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مبطلات الوضوء؟ تعرف على أقوال الفقهاء

ما حكم جمع صلاة العصر قصرًا مع الجمعة للمسافر؟ الإفتاء تجيب

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية