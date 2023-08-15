أعلنت محافظة البحيرة عن توقيع الكشف على 1588 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية عبد السلام عارف بالتحرير بوجود 10 عيادات طبية في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

الكشف على 1588 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

حيث نظمت مديرية الصحة برئاسة الدكتور. هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية عبد السلام عارف بالتحرير يومي الإثنين والثلاثاء 14 - 15 أغسطس 2023، وتم الكشف خلالها على 1588 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 10 عيادات طبية.

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وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 298 - عيادتي الأطفال 457 - الجراحة 119 - النساء 114 - تنظيم الأسرة 24 - العظام 239 - الجلدية 241 - الأسنان 96).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

الكشف على 1588 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

الكشف على 1588 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

الكشف على 1588 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

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