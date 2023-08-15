دمر هيبة كلوب، لاعب إنجليزي يشن هجوما عنيفا على محمد صلاح

محمد صلاح، شن كريس سوتون لاعب بلاكبرن وتشيلسي الإنجليزيين السابق، هجوما عنيفا على محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

وخرج محمد صلاح من مباراة ليفربول وتشيلسي غاضبًا بعد استبداله باللاعب الشاب بن دوك، وهو ما أثار الكثير من اللغط، قبل أن تؤكد تقارير اقترابه من الرحيل عن ليفربول وموافقته على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي.

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وقال سوتون عبر بودكاست "إتس أول كيكنج آوت" يوم الثلاثاء: "محمد صلاح تعامل بشكل قبيح وتصرف بطريقة شريرة"، مؤكدا أن مدربه يورجن كلوب يخاف منه ولم يجرؤ على انتقاده بعد مباراة تشيلسي.

وأضاف: "محمد صلاح دمر هيبة كلوب أمام اللاعبين، لقد تصرف بشكل "قبيح"، وإذا تصرف كل لاعب بتلك الطريقة فإن ليفربول سيدخل في مشكلة كبيرة، يجب عليه أن يدرك ذلك كأحد قادة الفرق، ومن الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على اللاعبين الشبّان، وحتى كلوب لم يتعامل بشكل جيد مع الموقف، لم يدن ما فعله صلاح ربما لأنه يخاف من الدخول في مشاكل مع أفضل لاعب في فريقه".

وختم سوتون: لا يمكن أن يمر ذلك مرور الكرام، على كلوب معرفة أن صلاح قلل من احترامه، وعليه التصرف بشكل أفضل في المستقبل حتى لا يفقد الفريق اتزانه.

من ناحية أخرى، كشف ديفيد مادوك، الصحفي الإنجليزي بـ "الميرور"، رد فعل نادي ليفربول، بشأن مفاوضات نادي الاتحاد، مع محمد صلاح، لاعب وسط الريدز.

وعلق مادوك على الأخبار المتداولة بشأن مفاوضات نادي الاتحاد مع محمد صلاح، حيث قال "أخبار محمد صلاح مثيرة للاهتمام، وهذا كل ما يمكنني قوله".

وعن رد فعل إدارة ليفربول بشأن المفاوضات مع صلاح، قال: "إدارة ليفربول غير سعيدة بتلك الأنباء".

وتعمل إدارة الاتحاد على دعم صفوفها بالنجم المصري من أجل الظهور بالشكل اللائق والمميز خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها المملكة خلال شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن نادي الاتحاد تعاقد في بداية الموسم مع الفرنسي كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وجوتا، بالإضافة إلى فابينيو.

وتصدر الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد أن دشن رواد الموقع هاشتاجًا يحمل اسم "صلاح" بعد منحه الضوء الأخضر لنادي اتحاد جدة السعودي للتفاوض مع ليفربول لضمه في الصيف الحالي.

ووفقًا للصحفي الإيطالي رودي جاليتي، فإن محمد صلاح سيسمح لإدارة ليفربول باتخاذ القرار بشأن انتقاله إلى الاتحاد السعودي، لأنه لا يمانع الفكرة ورحب بالصفقة، لكنه يحترم قرار إدارة آنفيلد.

وانهالت التعليقات على هاشتاج "صلاح"، حيث كتب أحد نشطاء تويتر، على حسابه الشخصي، قائلًا: " ليست معلومة ولا مصدر مجرد إحساس وتوقع فقط محمد صلاح سيكون لاعبًا لنادي الاتحاد، ثقوا فيني يا جمهور الذهب حساسي ما يخيب صلاح يعشقنا وحنا نعشقه لن يخذلنا سيأتي".

وقال آخر: " اللي خلص مع نيمار بأكثر من مليار واللي خلص مع الدون بمليارين واللي دفع ف مالكون ٦٠ مليون يورو كسر عقد، مفروض ما يصعب عليه تقديم عقد محترم لنادي ليفربول ينهي الموضوع".

وأضاف آخر: " الوفد الاتحادي موجود حاليًّا في لندن وفي انتظار وصول وفد صندوق الاستثمارات العامة من أجل حسم صفقة محمد صلاح للاتحاديين.. التأخير راح يحرم الاتحاد من هذه الصفقة ؛ لأن الفترة في أوروبا ما بقى عليها الكثير وبعدها يصعب تعويض صلاح بالنسبة لنادي ليفربول".

بينما قال محمد الكعبي: "أنباء عن دخول الاتحاد السعودي في مفاوضات مع ليفربول في الساعات القادمة للحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح".

وتابع حساب يدعى “ستديو الاتحاد: ”سنطالب ونطالب حتى النهاية.. صلاح مطلب الاتحاديين".

وأضاف مغرد: "فريقنا مشارك في كأس العالم الذي سيقام في أرض المملكة تحت أنظار العالم ولايوجد لدينا جناح سوبر لذلك مطلب الاتحاديين - صلاح".

واستطرد متابع: "أقتربت أكثر من أي وقت مضى … استمروا بالمطالبات والضغط على الصندوق.. مطالب جمهور الاتحاد.. مطلب الاتحاديين _ صلاح.. احسموا_صلاح_يالصندوق".

وأردف حساب آخر: "نادي الاتحاد خلفه جمهور لن يهدأ أبدا.. لن يهدأ لنا بال لحين الاتحاد يحسم الصفقات، صلاح.. راموس مطلب اتحادي".

انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

تغيير وغضب محمد صلاح

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، استبدل صلاح ولويس دياز قبل نهاية المباراة في 13 دقيقة، لصالح الثنائي هارفي إليوت وبن دوك.

ولم يكن النجم المصري سعيدًا بالقرار الذي اتخذه المدرب، حيث ظهر يمزق الشريط الواقي ويلقيه على الأرض في حالة من الغضب، كما توجه محمد صلاح مباشرة إلى مقاعد البدلاء في ليفربول، ولم يصافح المدرب الألماني يورجن كلوب.

وعلق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على غضب محمد صلاح، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، مساء الأحد، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي 1/1.

تعليق يورجن كلوب

وأكد يورجن كلوب عبر تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "خروج محمد صلاح؟ نحن هنا للفوز باللقاء، صلاح يمثل قوة وأهمية وهو رائع لليفربول واحتجت لإجراء التغيير من أجل الحصول على بعض من القوة البدنية ودماء جديدة".

وقال كلوب: “صلاح يمتلك الكثير من الأرقام القياسية، لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير فني وتكتيكي في الملعب.. فصلاح يهتم بالأرقام الفنية وأنا أهتم بالأمور التكتيكية”.