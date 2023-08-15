الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

تنفيذ سلسلة من الندوات والدورات التدريبية بالبحيرة ضمن المشروع القومي "مودة" (صور)

دورات تدريبية ضمن
دورات تدريبية ضمن المشروع القومي مودة بالبحيرة، فيتو

شهدت المراكز الستة المنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالبحيرة خلال عام 2023 تنفيذ سلسلة من الندوات والدورات التدريبية والحملات الميدانية للتوعية بالمبادرة للتأكيد على أهميتها في توعية وتأهيل مكلفات الخدمة العامة والفتيات والشباب المقبلين على الزواج.

ويأتي ذلك  للحد من نسب الطلاق في المجتمع من خلال توفير المعارف الأساسية والخبرات اللازمة والإرتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة وبما يساهم في خفض معدلات الطلاق، والتوعية بأسس إختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبي قبل للزواج.

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دورات تدريبية ضمن المشروع القومي مودة بالبحيرة، فيتو
دورات تدريبية ضمن المشروع القومي مودة بالبحيرة، فيتو
دورات تدريبية ضمن المشروع القومي مودة بالبحيرة، فيتو
دورات تدريبية ضمن المشروع القومي مودة بالبحيرة، فيتو

وذلك بالتنسيق مع الإدارات الإجتماعية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات لجذب الفئة المستهدفة من سن 18 حتي 35 عام ومن خلال مدربين معتمدين من جامعة دمنهور.

حيث تم تنفيذ ندوات خلال شهر أبريل بعدد 9 ندوات بمراكز حياة كريمة بإجمالي 1227 مستهدف، كما تم تنفيذ دورات تدريبية (ورش عمل) بإجمالي 360 مستهدف من الشباب والفتيات، هذا فضلا عن إطلاق عدد (9) حملات توعية ميدانية خلال شهر يونيو وذلك بالاستعانة بالرائدات الريفيات لعدد (4300) شاب وفتاه، وتم تنفيذ عدد (2) ورشة عمل للمخطوبين من الفئة المستهدفة من سن 18: 35 عام خلال شهر مايو 2023، وفى شهر أغسطس تم عقد ندوة توعوية بقاعة إدارة التضامن الإجتماعي بايتاي البارود حيث تم توزيع عدد 20 شهادة على المشاركين بالندوة، وتم عقد دورة تدريبية مماثلة بمركز كوم حمادة.

دورات تدريبية ضمن المشروع القومي مودة بالبحيرة، فيتو
دورات تدريبية ضمن المشروع القومي مودة بالبحيرة، فيتو
دورات تدريبية ضمن المشروع القومي مودة بالبحيرة، فيتو
دورات تدريبية ضمن المشروع القومي مودة بالبحيرة، فيتو

بالإضافة إلي وضع خطة للشباب المخطوبين فقط ابتداءً من 1 / 7 / 2023 وتنتهي فى 31 / 12 / 2023 بواقع 18 دورة تدريبية كل شهر، ومستهدف حضور 40 شاب وفتاة كل دورة.

هذا وقد أشادت الدكتورة نائب محافظ البحيرة نهال بلبع، بأهداف المبادرة ومردودها الإيجابي على الفئات المستهدفة، كما ثمنت جهود مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة وما تحقق من إنجاز تمثل فى تحقيق نسب أعلى من النسب المستهدفة، لافتة إلى أنه تم تكريم محافظة البحيرة ممثلة فى مديرية التضامن الإجتماعي من قبل وزيرة التضامن الإجتماعي لجهودها المبذولة فى هذا الشأن.


ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي والتكليف الرئاسي لوزارة التضامن الإجتماعي "مودة" والذي يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، كما يأتي بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والصحة ودار الإفتاء المصرية. 
 

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