كاف يعرض أهداف محمد شريف بدوري أبطال أفريقيا بعد انتقاله للخليج السعودي (فيديو)

محمد شريف، قام الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعرض أهداف محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد ساعات قليلة من انتقاله إلى نادى الخليج السعودي.

أهداف محمد شريف مع الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عبر فيس بوك فيديو لأهداف محمد شريف مع الأهلى فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وأعلن النادي الأهلي رسميا رحيل محمد شريف إلى صفوف فريق الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي الأهلي صورة لمحمد شريف عبر فيس بوك وكتب عليها: "محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية".

محمد شريف هداف الأهلى من الجيل الحالى فى البطولات الأفريقية

ويحتل محمد شريف صدارة هدافي الجبل الحالي للأهلي في البطولات الأفريقية برصيد 15 هدفًا بواقع 14 هدف في دوري أبطال إفريقيا وهدف هدف في كأس السوبر الأفريقي.

أهداف محمد شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023

1-سجل محمد شريف هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني في لقاء الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

2- أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق صن دوانز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 في المباراة التي خسرها الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

أهداف شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022

- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق الحرس الوطني بطل النيجر فى لقاء الإياب دور الـ 32 الذي فاز به الأهلي بسداسية مقابل هدف.

- سجل محمد شريف هدفين في شباك فريق المريخ السوداني في لقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات الذي فاز به الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.

- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق المريخ السوداني في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات الذي فاز به الأهلي بثلاثية مقابل هدف.



أهداف محمد شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021

1- سجل محمد شريف هدف في شباك فريق فيتا كلوب الكونغولي في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

2 - أحرز محمد شريف هدف في شباك فريق فيتا كلوب الكونغولي في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

3- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق سيمبا التنزاني في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

4- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

5- سجل محمد شريف هدف في شباك فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

6- أحرز محمد شريف هدف في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

هدف شريف في نهائي كأس السوبر الأفريقي

سجل محمد شريف هدف في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2020 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

بداية محمد شريف مع كرة القدم

ويعد محمد شريف من ناشئ نادي وادى دجلة واستمر معه حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2015 ولعب مع الفريق الأول بدجلة حتى عام 2018 الذي شهد انتقاله إلى النادي الأهلي.

انضمام محمد شريف إلى الأهلي

وانضم محمد شريف إلى النادي الأهلي في عام 2018 لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر خلال تلك الفترة لتتم إعارته إلى نادي إنبي بناء على رغبة المدير الفني السابق للنادي الأهلي والزمالك الفرنسي باتريس كاريترون.

إعارة محمد شريف إلى إنبي

انتقل محمد شريف إلى نادي إنبي على سبيل الإعارة من النادي الأهلي في نهاية عام 2018 الذي شهد تألقه بصفوف الفريق البترولي الذي أحرز معه 15 هدفًا في بطولة الدوري الممتاز ساهمت بشكل كبير في عودته إلى القلعة الحمراء مرة أخرى

عودة محمد شريف إلى الأهلي

وعاد محمد شريف إلى النادي الأهلي في مطلع موسم 2020-2021 ليحقق مع الفريق الأحمر ثلاث بطولات لدوري أبطال أفريقيا وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي ولقبين ولكأس مصر ومثلهم لكأس السوبر المحلى إلى جانب الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين في نسختى قطر 2021 والإمارات 2022 والمركز الرابع في مونديال المغرب 2023.

هداف الدوري الممتاز للموسم للموسم 2020-2021

وعلى الرغم من خسارة النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021 فإن محمد شريف نجح في الفوز بجائزة هداف الدوري برصيد 21 هدفًا.