سامح شكري يعلن انعقاد اللجنة الدستورية بشأن سوريا قبل نهاية العام

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أنه تم تناول الأزمة السورية باجتماع عربي اليوم لمصر والسعودية والعراق والأردن وأيضا بمشاركة وزير الخارجية السورى.

اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له عقب انتهاء اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا والذى استضافته القاهرة اليوم بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على وحدة سوريا.

وقال إنه تم إصدار بيان متوافق عليه من الوزراء العرب المشاركين فى الاجتماع.

وأوضح أنه تم الاتفاق على استئناف أعمال اللجنة الدستورية بدعوة من عمان لما له من أهمية.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة الدستورية بشأن سوريا سوف يعقد قبل نهاية هذا العام.

ونوه بأن الاجتماع تناول بإسهاب بشأن اللاجئين ودخول المساعدات الإنسانية، والتباحث بشأن تيسير عودة اللاجئين إلى وطنهم.

جدير بالذكر أنه استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا.

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حل الأزمة السورية

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري أكد خلال اللقاء حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

اجتماع لجنة الاتصال العربية

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، والذي يأتي اتساقًا مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية.

المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا

وأشار إلى أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع.

كما استمع وزير الخارجية إلى إحاطة من الوزير "المقداد" فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل التعامل مع مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك قضايا عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون الأمني مع الدول العربية فى الجوار السوري وموضوعات التعافي المبكر وفرض السيادة السورية على أراضيها.

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