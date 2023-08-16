الأربعاء 16 أغسطس 2023
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سياسة

8 حالات تنزع بموجبها العقارات للمنفعة العامة

عقارات جرى هدمها،
عقارات جرى هدمها، فيتو

حدد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الحالات التي تنزع للمنفعة العامة. 

 

 نزع ملكية العقارات في القانون 

 

أولًا: إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.

 

ثانيًا: مشروعات المياه والصرف الصحي.

 

ثالثًا: مشروعات الري والصرف.

 

رابعًا: مشروعات الطاقة.

 

خامسًا: إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.

 

سادسًا: مشروعات النقل والمواصلات.

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سابعًا: أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.

 

ثامنًا: ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.

 

أسباب آخرى تنزع ملكية العقارات 

 

وأجازت المادة الثانية من القانون، لمجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة، كما أجازت أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.

 

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:

 

(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة (٦) من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.

 

(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.

 

وأضافت المادة ٣: «يُنشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها في المادة (٢) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة».

 

ضوابط قانونية ملزمة قبل نزع ملكية العقارات 

 

وذكرت المادة ٤، أن يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه في المادة السابقة الحق في دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية، لإجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار، وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار.

 

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العقارات الشوارع الطرق الميادين الصرف الصحي مشروعات الطاقة

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