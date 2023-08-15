افتتاح عيادات الليزر في مستشفى رمد بنها

في إطار خطط تطوير المستشفيات بالقليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أنه من ضمن الخدمات المقدمة بمستشفى رمد بنها جرى افتتاح عيادة الليزر.



في ضوء توجهات وزارة الصحة المصرية وفي إطار خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية. وتحت إشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة أميمة عباس مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية.

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أضاف بيان صادر عن المديرية انه ويتم العمل بالعيادة يوميًا من السبت للخميس من كل أسبوع من التاسعة صباحا ًحتي الثانية ظهرًا.

اضاف البيان ان العمل برعاية الدكتور محمد السعيد مدير المستشفى، ونخبة من الكوادر الطبية المسئولة عن العيادة وهم الدكتور شيماء الخولى الدكتورة آية ممدوح والدكتورة مى عبد البصير الدكتورة الدكتورة سهام شامى الدكتورةامانى صبحى الدكتورة حنان عبد الله.

مفرمة النفايات وثلاجة الموتى والصيدليات

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فرش 113 سريرا داخليا، وتشغيل مبدئي لقسم الأشعة بجهاز أشعة مقطعية، جهاز أشعة تليفزيوني، جهاز أشعة عادية، وأيضا مفرمة النفايات وثلاجة الموتى والصيدليات بالمستشفى وتجهيز قسم التعقيم، وفي انتظار توريد المتبقي من الوزارة.

وفي سياق متصل، أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في جولة ميدانية سابقة بأقسام المستشفى، التي تم الانتهاء من فرشها حيث تفقد المحافظ القسم الداخلي ووجه بالحفاظ على الفرش والعمل على النظافة أولا بأول لحين تشغيل المستشفى وافتتاحها، مشيدا بالمستوى المتقدم ونوعية الفرش المستخدم بأقسام المستشفى.

وأكد المحافظ أنه يتابع بشكل يومي أعمال فرش مستشفى القناطر الخيرية المركزي للانتهاء منها وإدخالها الخدمة لتدعيم القطاع الطبي بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية، مشيرا أنه يتم فرش المستشفى على أعلى مستوى سواء في الأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية أو الفرش الإداري لتقديم خدمة مميزة للمرضى وتهيئة الجو الملائم للطاقم الطبي والإداري.

يذكر أن مستشفى القناطر الخيرية تبلغ تكلفته 485 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و30 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى ٢٤ حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك يحتوي المستشفى على 38 جهازا للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة ٢٢٠ سريرا.

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