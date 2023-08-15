الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

الوحدة السعودي يعلن ضم إيجالو من الهلال رسميا

إيجالو،فيتو
إيجالو،فيتو

أعلن نادي الوحدة انضمام النيجيري أوديون إيجالو لصفوفه بعد رحيله عن صفوف الهلال في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

صاحب الـ 34 عامًا شارك في 37 مباراة دولية بقميص المنتخب النيجيري وتمكن من ترك بصمته بـ 16 هدفًا.

مشوار نيمار قبل انتقاله القريب إلى الهلال السعودي 

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي الهلال السعودي توصل لاتفاق مع النجم البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة: اتفق نيمار مع الهلال على عقد لمدة عامين، يناقش باريس سان جيرمان والنادي السعودي شروط انتقال المهاجم البرازيلي.

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وبحسب "ليكيب" فإن نيمار، البالغ من العمر 31 عاما، سيحصل خلال العامين على ما يقرب من 160 مليون يورو، ويبقى الآن أن يتفق باريس سان جيرمان والهلال على شروط الصفقة.

وكانت صحيفة "ليكيب" قد كشفت قبل أيام أن باريس سان جيرمان ونيمار وافقا على إيجاد حل مشترك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2025.

وأوضحت الصحيفة أنه يبقى إيجاد وجهة تناسب جميع الأطراف، وهو ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة وهي 222 مليون يورو، ونيمار هو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، فإن نيمار لعب 173 مباراة مع باريس سان جيرمان على مدار 6 مواسم، وسجل 118 هدفا وصنع 77.

في حين لعب مع برشلونة 186 مباراة على مدار 4 مواسم، سجل فيها 105 أهداف وصنع 76.

وتعاقد الهلال مع كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم دي أوليفيرا، وأعاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

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