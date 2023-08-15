إخطار بالحجز الإداري لـ35 شركة متقاعسة بالوادي الجديد

أعلنت وحدة الحجز الإداري بمحافظة الوادي الجديد، اتخاذ إجراءات الإخطار بالحجز الإداري لعدد 35 شركة متقاعسة، تمهيدًا لتنفيذ إجراءات الحجز حفاظًا على المال العام.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الوادي الجديد، لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة وبعد منح عدد من المُهل للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات) والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

يذكر أن مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بمحافظة الوادي الجديد، قرر في وقت سابق، سحب الأرض المخصصة لإحدى الشركات الاستثمارية بمنطقة بحيرة باريس وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك لقيامها بالإتجار في أراضي المحافظة المملوكة للدولة بالمخالفة للقانون؛ حفاظًا على هيبة وممتلكات الدولة ومنع التلاعب بالمواطنين.

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وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالمواطنين والمستثمرين عدم التعامل على الأراضي إلا من خلال الجهات المختصة بالمحافظة والمتمثلة في صندوق استصلاح الأراضي وإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة وعدم التعامل مع أي أفراد أو كيانات أخرى.

فيما شنت لجنة تحصيل مديونيات ومستحقات الدولة الخاصة بالمستثمرين والشركات الحاصلين على الأراضى الزراعية، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حملة على بعض المشروعات الاستثمارية والأراضي الزراعية المستأجرة من الدولة.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بالمستثمرين أصحاب الأراضى سرعة سداد القيم المستحقة عليهم من مديونيات.

وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالسادة المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.

ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.

وطالب الزملوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب.

هذا وتهيب المحافظة بالسادة المستثمرين سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد وجدولة المديونيات.

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