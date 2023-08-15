الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

778 مواطنًا يستفيدون من القافلة الطبية المجانية بمستشفى الشيخ زويد

القافلة الطبية بالشيخ
القافلة الطبية بالشيخ زويد،فيتو

نظمت جامعة العريش بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء، قافلة طبية في مستشفى الشيخ زويد المركزي، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.


وقال المحافظ، إن القافلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث ضمت مختلف التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج اللازم بالمجان.


أضاف المحافظ، أنه استفاد من القافلة عدد 778 مواطنًا ما بين كشف طبي في مختلف العيادات واجراء الأشعة والفحوص المعملية، معلنًا عن استمرار القوافل الطبية في مختلف التجمعات والمناطق علي مستوي المحافظة.

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وأشار الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إلي أن القافلة جرت بالتعاون مع جامعات إقليم شرق الدلتا والقناة، والتي تضم (جامعة قناة السويس – جامعة بورسعيد – جامعة السويس – جامعة دمياط).

 


ولفت الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، الي توقيع الكشف الطبي علي عدد 450 مواطنًا في عيادات الباطنة والنساء والرمد والجلدية والانف والاذن والمسالك والجراحة والأطفال والعظام والروماتيزم، واجراء الاشعة لعدد 140 حالة، واجراء التحاليل المعملية لعدد187 حالة، وتحويل حالة لاستكمال العلاج.

 

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