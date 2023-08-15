الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأوقاف تمنح إجازات للراغبين في حفظ القرآن الكريم من جميع دول العالم

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني فيتو

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف منح المشاركين في برنامج التحفيظ عن بعد من جميع دول العالم وبخاصة أبناء الدول غير الناطقة بالعربية، الإجازات التالية في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم وأهله بالداخل والخارج.


1. منح إجازة ربع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ربع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته.
2. منح إجازة نصف القرآن الكريم عند إتمام حفظ نصف القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته.
3. منح إجازة ثلاثة أرباع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوتها. 
4. منح إجازة في القرآن الكريم كاملًا عند إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته.
5. منح إجازة في التلاوة لمن يتقن القراءة والتلاوة،كما سيتم ترشيح من تنطبق عليه شروط الترشح للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، من الملتحقين بهذا البرنامج.

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ونبهت الأوقاف على القائمين على برنامج التحفيظ عن بعد ترشيح من يرون تأهّله واستحقاقه للحصول على الإجازة سواء في الحفظ أو التلاوة للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم على الرابط التالي وذلك خلال أسبوعين من تاريخ النشر.

 

 المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

 

قرر وزير الأوقاف إطلاق اسم الشيخ  محمود علي البنا (رحمه الله) على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم؛ لتحمل هذه المسابقة اسم فضيلته، علمًا بأن المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم تشتمل على الأفرع التالية:

 

 

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا. 
الجائزة الأولى: 500 ألف جنيه.
الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.


الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 30 عامًا. 
الجائزة الأولى: 450 ألف جنيه.
الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.
الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.


الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.
الجائزة الأولى: 300 ألف جنيه.
الجائزة الثانية: 250 ألف جنيه.
الجائزة الثالثة: 200 ألف جنيه.
الجائزة الرابعة: 150 ألف جنيه.
الجائزة الخامسة: 100 ألف جنيه.


الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 40 عامًا.
الجائزة الأولى: 300 ألف جنيه.
الجائزة الثانية: 250 ألف جنيه.


الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن على 30 عامًا.
الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.
الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.
الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.
الجائزة الرابعة: 250 ألف جنيه.
الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.


الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.
الأسرة الأولى: 500 ألف جنيه.
الأسرة الثانية: 350 ألف جنيه.
الأسرة الثالثة: 300 ألف جنيه.
بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية قدرها 150 ألف جنيه.
علمًا بأن جميع فروع المسابقة مفتوحة للجنسين، بشرط ألا يكون المتسابق قد سبق له أن فاز في أي عام سابق بالمركز الأول أو الثاني في أي فرع من فروع المسابقة.

 

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وزارة الأوقاف القطاع الديني ربع القرآن الكريم نصف القرآن الكريم

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