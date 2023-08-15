وزير الأوقاف يشيد باهتمام شيخ الأزهر بالطلاب الوافدين

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، احتفالية الأزهر الشريف بتكريم الطلاب الوافدين الفائزين في مسابقة "مواهب وقدرات" في موسمها الثالث ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، التي تقام تحت شعار «إبداع وتميز»، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، والتي ينظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف.

وحضر الاحتفالية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأ.د محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، وأ.د سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر الشريف، وأ.د نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ونخبة من قيادات وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وعدد من الفنانين، والمثقفين وكبار الكتاب والإعلاميين.

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وفي كلمته هنأ أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الطلاب الوافدين على ما حققوه، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يهتم اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين، لأن كل موفد من الموفدين يؤدي دورًا عظيمًا في حمل صحيح الدين، بل قد يفوق الطلاب الوافدون من يوفد إلى بلادهم، لأن هذا الطالب ملم بعادات قومه وتقاليدهم، وسيعيش بينهم ناشر لما تعلمه في الأزهر الشريف، وهذا يجعلنا نبذل أقصى جهد واهتمام بهؤلاء الوافدين، من خلال الأنشطة الصفية والأنشطة غير الصفية، التي تسهم في بناء وصقل قدرات الطالب.

كرم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الطلاب الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات» في موسمها الثالث والتي جاءت تحت شعار "إبداع وتميز".

الفائزون في مسابقة مواهب وقدرات بالأزهر

وتضمنت المسابقة (16) مسابقة مستقلة وهي كالتالي:

(1) حفظ وترتيل القرآن الكريم كاملًا، وجاء في المركز الأول الطالب: محمد آدم دتسو، من نيجيريا.

(2) حفظ وترتيل ثلاثة أرباع القرآن الكريم، وجاء في المركز الأول الطالب: بشير عثمان إمام، من نيجيريا.

(3) حفظ وترتيل نصف القرآن الكريم، وجاء في المركز الأول الطالب: رزقي فهمي من إندونيسيا.

(4) حفظ وترتيل ربع القرآن الكريم، وجاء في المركز الأول الطالب: عائشة عبد الرؤوف حبال، من سوريا.

(5) الأصوات الحسنة (تجويد القرآن – إنشاد – ابتهالات)، وجاء في المركز الأول الطالب: مرشد سالنداب قمر الدين، من الفلبين.

(6) الثقافة الإسلامية، وجاء في المركز الأول الطالبة: رحمة الله سا ميجولين، من روسيا.

(7) الخطابة وفنون التواصل، وجاء في المركز الأول الطالب: محمد عمار شفيق أحمد، من الهند.

(8) تأليف وإلقاء الشعر والموشحات والزجل، وجاء في المركز الأول الطالب: عبد القدوس أوبيمي غيوا، من نيجيريا.

(9) براعة التحدث باللغات الأجنبية في العلوم والآداب الإسلامية، وجاء في المركز الأول الطالب: لباب هود عبد الله، من إندونيسيا.

(10) الخط العربي بأنواعه، وجاء في المركز الأول الطالب: محمد حمدي، من ماليزيا.

(11) الرسم والزخرفة، وجاء في المركز الأول الطالبة: شذا يسرى محمد، من فلسطين.

(12) الأشغال الفنية (توليف الخامات والتقنيات)، وجاء في المركز الأول الطالبة: خديجة موسى يوسف، من تشاد.

(13) فنون الكتابة الإبداعية (قصة – مقال – رواية)، وجاء في المركز الأول الطالب: محمد سعد بن محمد، من بنجلاديش.

(14) فنون التمثيل (سينما – مسرح)، وجاء في المركز الأول الطالب: فجر علما نافع، من إندونيسيا.

(15) الفنون الرقمية (فيديو – تصوير فوتوغرافي – جرافيك – موشن جرافيك)، وجاء في المركز الأول الطالب: عبد القدير هاشمي، من أفغانستان.

(16) مسابقة البحث العلمي، وجاء في المركز الأول الطالب: أمينة أحمد عبد الله من نيجيريا.

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