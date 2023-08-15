120 جنيهًا تراجعًا فى سعر الذهب خلال 48 ساعة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الآن، أسعار الذهب تشهد حالة شديدة من التباين والاختلاف شهدتها فى الأسواق المحلية خلال التعاملات الجارية فى الأسواق.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات وانخفاضات مستمرة، وذلك خلال الأسبوع الثانى من شهر أغسطس الجارى فى الأسواق، وذلك على عكس الأسبوع الأول من أغسطس الذي امتازت فيه الأسعار بالثبات والاستقرار إلى حد ما.

وفقدت أسعار الذهب على مدار الـ48 ساعة الماضية نحو 120 جنيها فى الجرام الواحد داخل الأسواق المحلية وفى محال الصاغة.

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اسعار الذهب اليوم فى مصر الان

البنوك المركزية تنعش احتياطياتها من الذهب

وأظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب في العام 2022، في عمليات شراء ضخمة رفعت الطلب على الذهب إلى أعلى مستوى له في 11 عامًا.

اشترت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب العام الماضي، وهو أعلى مستوى في 55 عامًا، في حين اشترت في النصف الأول من العام الجاري 386.9 طن.



حقق الطلب على الذهب بين البنوك المركزية أعلى مستوى قياسي في الربع الأول من العام 2023، وفقًا للمجلس، إذ أضافت 228 طنًا إلى احتياطاتها العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بدء جمع البيانات في العام 2000.



وفي النصف الأول من العام، وبرغم تباطؤ وتيرة المشتريات في الربع الثاني، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بمقدار 387 طنًا.

الأسعار العالمية للذهب

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين.

وبحلول الساعة 0618 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1904.50 دولار للأونصة ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه أمس الإثنين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1937 دولارا للأونصة.

وحوم الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر في ظل مخاوف مرتبطة بالاقتصاد الصيني، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين في الخارج.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وخفض البنك المركزي الصيني على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الأساسية، الثلاثاء، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.62 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.83 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1262.34 دولار للأوقية.