الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الأوقاف: الدولة الوطنية صمام أمان التسامح ونحذر من دعاوى اليأس والإحباط

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

 شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في المؤتمر الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بعنوان: "نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام"، وذلك بحضور الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وحمدي رزق الكاتب الصحفي، والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

 

الأديان السماوية كلها تسامح وسلام 

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الأديان السماوية كلها سلام وكلها تسامح وكلها محبة، وأن مصر حضارةً وثقافةً وتاريخًا بلد التسامح والسلام، فمصر دولة عظيمة تمارس سياسة شريفة ونظيفة، والرئيس عبد الفتاح السيسي جعل من رسالة التسامح والسلام أحد أهم أهداف ومعالم الجمهورية الجديدة، فاقترن بناء المساجد ببناء الكنائس في لحمة وطنية فريدة. 

Advertisements


كما أكد وزير الأوقاف أن إقامة هذا المؤتمر رسالة تسامح وسلام، غير أننا يجب أن نفرق بين التسامح الحقيقي وادعاءات التسامح، وبين السلام الحقيقي والسلام الزائف، السلام الحقيقي لا تآمر فيه ولا محاولة لإفشال الدول فيه ولا خيانة فيه مضيفا: "علمنا ديننا أن المسلم من سلم الناس كل الناس من لسانه ويده، وأن نحفظ العهود، حيث يقول الحق سبحانه: "وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ" والتسامح ليس كلامًا، التسامح الحقيقي يعني نبذ الكراهية، ويعني احترام الآخر والحفاظ على شعوره، التسامح الديني لا يحرق كتب الآخرين المقدسة، ولا يتعرض لرموزهم الدينية بسوء، ولا يعتدي  على مقدساتهم، ومن ثم نعلن أن الاعتداء المتكرر على الأقصى لا يخدم التسامح الديني ولا التعايش السلمي. 

 

حرق الكتب السماوية يغذي الجماعات الإرهابية 


وأشار الى أن حرق الكتب المقدسة هو عين العصبية البغيضة العمياء، وأن السماح به يغذي الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ويدفع بعض الشباب دفعًا نحو التطرف، والخوف كل الخوف أن يفلت الأمر من أيدي الحكماء والعقلاء فتكون فتنة لا تبقي ولا تذر ومن هنا نقول لكل عُقلاء العالم وحُمَاتِهِ تعالوا معًا نواجه التحديات المشتركة من كوارث تغيرات المناخ، وأسباب الهجرة غير الشرعية، وقضايا البيئة ووقف نزيف الحروب، وحالات الاستقطاب العالمي الحادة، تلك القضايا والتحديات التي تشكل مصيرًا مشتركًا للإنسانية جمعاء، ولا يمكن لأحد وحده أو دولة وحدها أيًّا كانت قدراتها حل هذه المشكلات العويصة.

 


وأكد وزير الأوقاف في كلمته أن الدولة الوطنية هي صمام أمان التسامح بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، محذرًا من دعاوى اليأس والإحباط، مؤكدًا أنه لا بد من تعزيز الطموح وبذل الجهد وإتقان العمل وبناء الأوطان وعمارتها لافتا الى أن مصر دولة عظيمة تمارس سياسة شريفة ونظيفة، لا تتاجر بمحن الآخرين أو قضايا اللاجئين، أو دورها في الحد من الهجرة غير الشرعية، لأنه تعدٍّ، وترى أن ما تقوم به هو واجبها الذي تفرضه قيمنا الدينية والأخلاقية والإنسانية، وتحيا مصر.

 

وشارك بالمؤتمر كل من سميرة لوقا رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، ود أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، ود صموئيل روزفي عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، ود سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، والدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني الأسبق، وعدد من  الواعظات والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الكتاب والمثقفين والإعلاميين.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأديان السماوية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الطائفة الإنجيلية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية رئيس الطائفة الإنجيلية محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

مواد متعلقة

صلاة الوتر، متى تكون وكيفيتها وحكمها

انطلاق قافلتين بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة

انطلاق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للأئمة والواعظات

مختار جمعة: العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة العمارة الحديثة في العالم

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

صيغة دعاء النبي في قيام الليل

بدء توزيع زي إضافي للأئمة والواعظات في المديريات، اليوم

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة للحفظ والتحصين

الأكثر قراءة

ترحيل الفنان أحمد فلوكس إلى سجن وادي النطرون لقضاء عقوبة حبسه سنتين

محمد شريف يوجه رسالة مؤثرة للجماهير بعد رحيله عن الأهلي

سجل الآن، فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

سيف زاهر يفجر مفاجأة حول صفقة مهاجم الأهلي الجديد

وفاة والدة المطرب أحمد شيبة بعد صراع مع المرض

الخطيب يطمئن على الحالة الصحية للكابتن حمدي جمعة لاعب الأهلي السابق (صور)

تدمير 13 قاعدة جوية في ليبيا، وزير الدفاع الأسبق يكشف حجم الدمار وكمية السلاح

سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين ، مؤشر الذهب العالمي 14-8-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار لان تزامنا مع أسبوع العطلات

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 14-8-2023

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر السكر اليوم الإثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

للمصريين بالخارج.. تفاصيل وثيقة "معاش بكره" بالدولار (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها، أستاذة في الأزهر تجيب

تفسير حلم الحذاء الأسود في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

صلاة الوتر، متى تكون وكيفيتها وحكمها

المزيد
الجريدة الرسمية