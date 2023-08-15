السجن المشدد 10 سنوات لطالب ضُبط بحوزته مفرقعات في بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين، تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لإدانته بإحراز مفرقعات.
وتعود أحداث القضية رقم 295 لسنة 2023 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 738 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 17 أبريل 2023، بضبط المدعو "ي.ك.ل.م" 18 عامًا، طالب، محرزا ألعاب نارية يدخل في تصنيعها مواد تعد مفرقعات، وبمواجهته أقر بملكيتها بقصد الاتجار.
وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات يدخل في تكوينها مادة كلورات البوتاسيوم وبعض أكاسيد المعادن، وهي مواد تعتبر في حكم المفرقعات.
أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبتغريمه 5 آلاف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.
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