السجن المشدد 6 سنوات لشاب يبيع المخدرات بجوار مدرسة في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بجوار مدرسة إعدادي في مدينة بورفؤاد.

وتعود أحداث القضية رقم 314 لسنة 2023 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 697 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 16 مايو 2023، بضبط المدعو "ا.ا.ا.ر" 35 عامًا، حال تواجده بجوار مدرسة بورفؤاد الإعدادية، وبحوزته 32 لفافة من جوهر الهيروين المخدر وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته الجوهر المخدر للإتجار والتعاطي، والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والهاتف المحمول لترويجها.

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أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وبتغريمه 50 ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

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