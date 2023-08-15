الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لـ "نقاش" لحيازته سلاحه ناريا داخل منزله ببورسعيد

رئيس محكمة بورسعيد،
رئيس محكمة بورسعيد، فيتو

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة عامل نقاشة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لإدانته بحيازة سلاح ناري داخل منزله.

وتعود أحداث القضية رقم 455 لسنة 2023 جنح الزهور، والمقيدة برقم 285 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى الأول من يناير، بضبط المدعو "أ.ش.ح" 31 عامًا، عامل نقاشة، بناء على إذن النيابة، وبتفتيش منزله عُثر على سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع.

 

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رئيس محكمة بورسعيد،  فيتو

 

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية وغرامة 5000 جنيه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.

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