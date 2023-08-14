الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مكتبة الإسكندرية تستضيف الملتقى الثاني لذاكرة القصة المصرية في بيت السناري

الملتقى الثاني لذاكرة
الملتقى الثاني لذاكرة القصة المصرية، فيتو

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، الملتقى الثاني لذاكرة القصة القصيرة تحت عنوان: "يحيى حقي"، والذي تنظمه أسرة القصة القصيرة بموقع صدى ذاكرة القصة المصرية ومركز ‎سيا الثقافي، وذلك اليوم السبت 12 اغسطس، في تمام الخامسة مسًاء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

ويشتمل الملتقى على أربعة جلسات؛ تدور الجلسة الأولى حول الكاتب والروائي المصري الكبير يحيى حقي، أما الجلسة الثانية فتركز على القصة القصيرة والطبقة الوسطى في مصر في القرن العشرين، وكذلك تنويعات القصة وتحولاتها، وتسلط الجلسة الثالثة الضوء على يقظة القصة القصيرة والتجربة النسوية في القصة القصيرة، وتتناول الجلسة الرابعة قراءات قصصية وتبادل للأفكار بين المشاركين والمتحدثين.

Advertisements

وتأتي فعاليات الملتقى في إطار الاهتمام بتاريخ القصة القصيرة وأهميتها في الأدب ومدى تأثيرها على المشاعر والأفكار ودورها في التعبير عن المواقف الحياتية، وكذلك الاهتمام بإبداع القصة القصيرة في مصر والوطن العربي ومواكبتها لما بعد حداثة النص القصصي، في ضوء نقاط الالتقاء حول أشكال التعبير عن الهوية الإبداعية محليًا وإقليميًا وعالميًا، فضلًا عن توفير منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات بين الكتّاب والقرّاء والمهتمين بالأدب، وتُعزيز التفاعل الثقافي والتواصل الأدبي، وإثراء الثقافة والإبداع الأدبي في المجتمع.

جدير بالذكر أن الكاتب والروائي سيد الوكيل هو من أسس موقع ذاكرة القصة القصيرة بهدف توثيق تراث القصة القصيرة، وتوفير مساحة من الاتصال والتواصل بين الأجيال وكتاب القصة القصيرة في الوطن العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار الاسكندرية طقس

مواد متعلقة

جنوب أفريقيا: بريكس لا تسعى للتخلص من دولرة الاقتصاد العالمي

الموت الأسود يرعب العالم بعد ظهوره في الصين.. خبراء يحذرون من خطورة الطاعون.. ومنظمة الصحة العالمية تصفه بالقاتل

بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.. خطة النواب تطالب بالاستفادة من تقرير موديز.. ووقف القروض ودعم القطاع الخاص أبرز مقترحات الخروج من الأزمة

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

تنسيق الجامعات 2023، إعلان الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية مساء اليوم

تنسيق الجامعات 2023، الطب 80% بالخاصة و77% لـ الأهلية و75% بـ سلمان

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

Advertisements

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 14-8-2023 أبراج الجوزاء والثور والحمل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 14-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

طفل مبتور الساقين يتسلق قمة جبلية ارتفاعها 238 مترا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

الإمبابى: شركة شهيرة لإنتاج الدخان توزع منتجاتها على تجار التجزئة لحل أزمة السجائر

زيادة أسعار السجائر تحرق جيوب المصريين، وهذه آليات السيطرة على الأزمة في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

تنسيق المرحلة الأولى 2023.. الحدود الدنيا للكليات الهندسية في الجامعات المصرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الميت جعان في المنام وعلاقتها بسداد الديون والحاجة إلى صدقة

ما مصير التركة التي لا وارث لها؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بسعة الرزق والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية