مكتبة الإسكندرية تستضيف الملتقى الثاني لذاكرة القصة المصرية في بيت السناري

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، الملتقى الثاني لذاكرة القصة القصيرة تحت عنوان: "يحيى حقي"، والذي تنظمه أسرة القصة القصيرة بموقع صدى ذاكرة القصة المصرية ومركز ‎سيا الثقافي، وذلك اليوم السبت 12 اغسطس، في تمام الخامسة مسًاء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

ويشتمل الملتقى على أربعة جلسات؛ تدور الجلسة الأولى حول الكاتب والروائي المصري الكبير يحيى حقي، أما الجلسة الثانية فتركز على القصة القصيرة والطبقة الوسطى في مصر في القرن العشرين، وكذلك تنويعات القصة وتحولاتها، وتسلط الجلسة الثالثة الضوء على يقظة القصة القصيرة والتجربة النسوية في القصة القصيرة، وتتناول الجلسة الرابعة قراءات قصصية وتبادل للأفكار بين المشاركين والمتحدثين.

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وتأتي فعاليات الملتقى في إطار الاهتمام بتاريخ القصة القصيرة وأهميتها في الأدب ومدى تأثيرها على المشاعر والأفكار ودورها في التعبير عن المواقف الحياتية، وكذلك الاهتمام بإبداع القصة القصيرة في مصر والوطن العربي ومواكبتها لما بعد حداثة النص القصصي، في ضوء نقاط الالتقاء حول أشكال التعبير عن الهوية الإبداعية محليًا وإقليميًا وعالميًا، فضلًا عن توفير منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات بين الكتّاب والقرّاء والمهتمين بالأدب، وتُعزيز التفاعل الثقافي والتواصل الأدبي، وإثراء الثقافة والإبداع الأدبي في المجتمع.

جدير بالذكر أن الكاتب والروائي سيد الوكيل هو من أسس موقع ذاكرة القصة القصيرة بهدف توثيق تراث القصة القصيرة، وتوفير مساحة من الاتصال والتواصل بين الأجيال وكتاب القصة القصيرة في الوطن العربي.