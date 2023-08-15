الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

رفع درجة الاستعداد لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالبحيرة

يوسف الديب وكيل وزارة
يوسف الديب وكيل وزارة التعليم البحيرة، فيتو

أعلنت مديرية التعليم البحيرة عن رفع درجة الاستعداد لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بإجمالي  ١٩ لجنة تستقبل ٥٤٦٥ طالبا وطالبة خلال الفترة من السبت ١٩ إلى الثلاثاء ٢٩ من أغسطس الجاري.

رفع درجة الاستعداد لامتحانات الدور الثانى للثانوية بالبحيرة

وشدد  يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والمقرر إنطلاقها يوم السبت القادم الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ والتى تستمر حتى الثلاثاء ٢٩ من أغسطس الجاري وفقا للجدول المعلن والمعتمد من الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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وأشار يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن عدد الطلاب المتقدمين لاداء الإمتحانات بالدور الثاني يبلغ ٥٤٦٥ طالب وطالبة بواقع ١٣٨٨ بالشعبة الأدبية و٣٧٦٥ بالشعبة العلمية علوم و٣١٢ بشعبة علمى رياضة  يؤدون الإمتحانات خلال تلك الفترة بٕ١٩ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.

وأكد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الإمتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى هذا الشأن.

وأشار يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

بالاضافة الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.
ووجه بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة.
 
وشدد وكيل الوزارة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير الإمتحانات للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

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البحيرة الثانوية العامة الإدارات التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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