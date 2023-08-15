وزيرة الهجرة تكشف أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن توصيات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة مؤكدة أن أحد هذة التوصيات عقد جلسة افتراضية للمصريين بالخارج في الحوار الوطني وأن تكون هذه الجلسة تناقش كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكدة أن هذه الجلسة ستكون بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعى.

التوسع في إصدار الرخصة الذهبية

وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أن ضمن التوصيات كانت بشأن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، لاستثمارات للمصريين بالخارج، لفتح مجالات استثمارية أكثر للمغتربين.

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إطلاق وثيقة معاش بكرة

كما تحدثت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن إطلاق وثيقة "معاش بكرة"، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن التنسيق بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال المصريين بالخارج، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة لمليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.

وتستعرض وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اليوم الثلاثاء، نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في ٣١ يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.