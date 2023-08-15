الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزيرة الهجرة تستعرض اليوم نتائج مؤتمر المصريين في الخارج وجهود الوزارة خلال عام

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

تستعرض  وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، صباح اليوم الثلاثاء، نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في ٣١ يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وفي تصريحات سابقة زفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بشرى سارة للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

الإجراءات الخاصة باستنزال السيارة

وقالت الوزيرة سها جندي عبر صفحتها الشخصية "عندي أخبار حلوة لإخواتنا المشاركين في مبادرة السيارات: أخيرًا، اللي بقالي فترة باقوله لكم هينزل النهارده رسمي علي التطبيق، بأن كل من سجل علي التطبيق (ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة) يستطيع الآن استكمال الإجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع أن يستكمل الإجراءات الخاصة باستنزال السيارة.

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الخبر السار الآخر

وقالت إن الخبر السار الآخر، لجميع المستحقين، إن شاء الله ستصلكم رسائل شخصية علي الإيميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بإذن الله بداية من يوم الأحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم علي التطبيق تماشيا مع منطوق القانون.

 

واختتمت حديثها قائلة "ربنا يتمها علي خير للجميع يا رب ويسعدكو دائمًا. مساء الأخبار السعيدة.

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