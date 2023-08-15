خبير استراتيجي: الاتهامات الموجهة لترامب هدفها منعه من الترشح للرئاسة

قال الدكتور طارق فهمى الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بمحاكمته و18مسئولا آخر ليست كاملة، وبالتالى هى لعبة سياسية كما قال ترامب ومحاولة لتفويت الفرصة فى الانتخابات المقبلة للرئاسة الأمريكية ، بل إن هينكر ابن جو بايدن الرئيس الأمريكى الحالى يحاكم أيضا ولم توجة إليه اتهامات.

اللعبة السياسية والتجاذبات بين الجمهوريين والديمقراطيين

واكد فهمى فى تصريح خاص لفيتو: فى تقديرى ان جدوى الاتهامات الموجهة لترامب فى هذة المرحلة تاتى فى اطار اللعبة السياسية والتجاذبات التى تجرى بين الجمهوريين والديمقراطيين ونقل الامر الى الكونجرس ولعل تصريحات كيفين مكارثى كانت واضحة جدا فهو يتحدث عن ان هذا التجاذب الموجود الهدف الرئيسى منة تشوية حملة ترامب ومحاولة تعطيلة عن خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

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النظام الأمريكى الفيدرالى أصبح جائرا

ترامب، وتابع: ترامب سيترشح وحتى لو نجح ستستمر اتهامات ولاية جورجيا لة بصورة او باخرى والامر سياخذ بعض الوقت وهنا لابد ان نعلم ان الاتهامات تحتاج الى امرين اولهما هيئة المحلفين والثانى الشهود وهذا أمر يستغرق شهور والحقيقة المؤكدة ان لعبة السياسة وتسييس القضاء سينقل رسالة للشعب الامريكى بان النظام الأمريكي الفيدرالي اصبح جائر وتتحكم فيه السياسة وفى النهاية ترامب سيذهب للانتخابات واثارة الاتهامات ضده هدفها التشويش على حملته الانتخابية.

انتقادات ترامب

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا سنة 2020، واصفا الاتهامات بالزائفة.

وكتب ترامب المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" معلقا على لائحة الاتهام الصادرة بحقه "تبدو لي زائفة!".

وأضاف "لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية".

ووجه القضاء في ولاية جورجيا الأمريكية، الاثنين، إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 آخرين من معاونيه، تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

كما ندد محامو ترامب في بيان بـ"تسريب لائحة اتهام مزعومة ومبكرة قبل إدلاء الشهود بإفاداتهم أو قبل مداولات هيئة المحلفين الكبرى"، منددين بآلية "غير دستورية تشوبها أخطاء

