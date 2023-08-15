خدمة الشباب السوداني بالكنيسة الأسقفية تختتم مؤتمرها الصيفي

اختتمت خدمة الشباب السوداني بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر مؤتمرها الصيفي، باشتراك حوالى 230 شابا وفتاة، وبحضور القس ياسر كوكو مساعد رئيس الأساقفة للخدمة السودانية بمصر، وذلك بمنطقة وادى النطرون.

وافتُتح المؤتمر بخدمة الشركة المقدسة مع القس ياسر كوكو وضيف المؤتمر كنداكه بله، ثم تحدثا عن الغفران ويقين الخلاص مع القس إيمانويل سابنا، بالإضافة لمناقشة هوية الإنسان ودوره في المجتمع.

كما تضمن المؤتمر الحديث حول الصدمات النفسية ومعالجة مشكلات ما بعد الصدمة ومساعدة السودانيين اللاجئين لمصر في فترة ما بعد الحرب، بالإضافة للحديث حول كيفية قبول الآخر والغفران والخلاص.

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وحدة الصم الأسقفية تستضيف جمعية النور لعقد ورشة عن الصحة النفسية

واستضافت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية جمعية النور الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية، وذلك لعقد ورشة للتوعية عن الصحة النفسية، بحضور تسعة عشر شابًا من خريجي الوحدة.

وتناولت الورشة الحديث عن أهمية الصحة النفسية، وكيفية تجنب العادات السيئة وأضرارها، وتناول الأكل الصحى، بالإضافة لفوائد الرياضة كونها عامل أساسي للصحة الجسدية والنفسية.

واختتم اليوم بمجموعة من الألعاب، تهدف إلى التوعية عن الآثار السلبية الناتجة عن تجاهل الصحة النفسية وما ينتج عنها من أضرار.

جدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: يدعونا الله أن نتضع وننكسر أمامه

ونظمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اجتماع للصلاة والصوم والعبادة لأجل مصر برعاية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، تحت شعار "مبارك شعبي مصر" وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتحدث رئيس الأساقفة عن الخدمة والصلاة قائلًا: نجتمع اليوم من كنائس مختلفة للصلاة معًا لأجل مصر، حيث يدعونا الله أن نتضع وننكسر أمامه ونقبل إرشاده لحياتنا وبلادنا، مؤكدا: أن الكبرياء يجعلنا نسقط وننسى الله.

واستكمل رئيس الأساقفة: الاتضاع لله يعطينا قلب رحيم، إذ يجب علينا أن نطلب برغبة وإلحاح لنرى مجد الله فى أرض مصر، مختتمًا: أدعوكم أن "تطلبوا الرب ما دام يوجد" كما يقول الكتاب المقدس، ليرينا الرب رحمته وخلاصه.

وقاد اليوم مجموعة من الواعظين والمرنمين، منهم القس سامح موريس ودكتور نادر شوقي والقس ناشد غالي والقس يونان بولس وميلاد بطرس ودكتور أيمن منير ومهيب الحاج والدكتور خالد ليون، كما يتضمن اليوم حضور المرنم لبيب مشرق وفيليب ويصا ونشأت واصف وفريق الخبر السار.