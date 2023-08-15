ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو بنسبة 0.7% بأعلى من التوقعات

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو، بمقدار 0.7%، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع ‏بمقدار 0.4%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.2%. ‏

ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع ‏بمقدار 1.0%، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4%، وسجلت ‏القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.2%، هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.‏

وفي سياق آخر، تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية في شهر يوليو الماضي، إلى أدنى مستوى في شهرين، مما يشير إلى قوة الطلب على العمال وسط اعتدال زيادة الوظائف.

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مبيعات التجزئة في أمريكا، فيتو

طلبات إعانة البطالة الأمريكية

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 9,000 طلب إلى 228,000 طلب في 15 يوليو، وفق بيانات وزارة العمل، وكان متوسط ​​التقديرات في مسح "بلومبرج" للاقتصاديين رجح وصولها إلى 240 ألف طلب جديد.

في سياق آخر، ارتفعت المطالبات المستمرة، التي تضم أولئك الذين حصلوا على إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، بمقدار 33 ألفًا لتصل إلى 1.75 مليون في الأسبوع المنتهي في 8 يوليو، مسجلةً أكبر زيادة في أكثر من ثلاثة أشهر.

المتوسط ​​المتحرك للمطالبات الأولية

انخفض المتوسط ​​المتحرك للمطالبات الأولية خلال أربعة أسابيع إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع عند 237،500 طلب، قد يساعد هذا الرقم في التخفيف من تقلبات البيانات من أسبوع لآخر.

أما على أساس غير معدل، لم تتغير الطلبات بشكل ملحوظ خلال الأسبوع المنتهي في 15 يوليو، زادت الطلبات في كاليفورنيا وجورجيا وساوث كارولينا، في وقت انخفضت الطلبات في ولايات أخرى، بما في ذلك ميشيجان وكنتاكي.

وتتوافق أحدث أرقام المطالبات مع أسبوع المسح لتقرير الوظائف الشهري التابع لوزارة العمل الذي سيصدر في 4 أغسطس.

عمليات التوظيف في الولايات المتحدة

وتسارعت عمليات التوظيف في الولايات المتحدة في مايو، حيث أضاف أرباب العمل 339000 وظيفة مزدهرة، واستمر سوق العمل في تجاهل معدلات الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر.

وكان سوق العمل قويًا بشكل ملحوظ على الرغم من الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي والتي تهدف إلى تقليص التوظيف ونمو الأجور، ومحاربة التضخم.

وتباطأ نمو الوظائف بشكل عام في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد مخاوف الركود لكن الأرقام كانت متقلبة وتواصل الشركات المحبطة بسبب نقص العمال المرتبط بالوباء اقتناص العمال وتقليل تسريح العمال.

وسجل أصحاب العمل ارتفاعًا تاريخيًا بلغ 10.1 مليون فرصة عمل في أبريل، ارتفاعًا من 9.7 مليون في الشهر السابق وعكس اتجاه التباطؤ الأخير، وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم إلى أدنى مستوى في عامين في إشارة إلى أن العمال أقل ثقة في قدرتهم على تبديل الوظائف لتحقيق زيادات كبيرة في الأجور، وهو تطور إيجابي من منظور الاحتياطي الفيدرالي.