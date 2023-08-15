وزيرة الهجرة: توصيات مؤتمر المصريين بالخارج معروضة على رئيس الوزراء
قالت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي إن مؤتمر المصريين بالخارج شهد تعاون الوزارة مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالدولة ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التنسيق فيما بينهم بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج.
الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج
وأكدت وزيرة الهجرة أن توصيات مؤتمر المصريين بالخارج والذي عقد مؤخرًا معروضة في الوقت الحالي على رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه من المستهدف أن يصل رأس مال الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.
توصيات مؤتمر المصريين بالخارج
وأكدت وزيرة الهجرة أن من ضمن توصيات مؤتمر المصريين بالخارج اتاحة التعاملات الإلكترونية مع السفارات المصرية بالخارج.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن التوصيات إعادة طلب إرسال المعلومات الخاصة باستصدار الرقم القومي وبطاقات الرقم في السفارات والقنصليات.
وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة تعاونت مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالدولة ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التنسيق فيما بينهم بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من خيرة رجال الأعمال من المصريين بالخارج من ذوي الخبرة والكفاءة والإنجازات، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.
أكدت وزيرة الهجرة أنه تمت مناقشة وبحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة، واستعراض جهود وزارتي الهجرة والاتصالات بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة للتيسير عليهم، واستعراض سبل الترويج بين أوساط الجاليات للاشتراك في التأمين الاجتماعي المتاح للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقالت الوزيرة إننا نسعى لتوفير المعلومات للمصريين بالخارج، لتمكينهم من نقل إنجازات الوطن، ليصبح المستقبل أفضل للجميع، وأكرر التهنئة للمصريين بالخارج بمناسبة تحقيق مطلب ملح من مطالبهم.
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