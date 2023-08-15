الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مواعيد دورات تدريب الأخصائيين النفسيين بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد دورات تدريب الأخصائيين النفسيين بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات.
 

برنامج تدريبى  للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تدريب الأخصائيين النفسيين متفق تماما مع استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، ودور وزارة التربية والتعليم هو التربية قبل التعليم ونبدأ بالتربية ولا بد من مشاركة الأسر فى تربية الأبناء لتكون هناك رؤية واضحة حيث توجد سلوكيات فى المنزل لا تراها المدرسة وأيضا سلوكيات فى المدرسة لا تطلع عليها الأسرة.

Advertisements

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق "برنامج تدريبى  للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس، بالتعاون مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسى"، ومؤسسة "التعليم أولًا"، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى، إن تدريب الأخصائيين النفسيين مهم لقياس مستوى ذلك على الطالب فى هذا الأمر، مضيفا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها دور كبير فى دعم الوزارة.

قرار الانضباط داخل المدارس 


وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يصدر قرارا وزاريا خلال الأيام المقبلة  بشأن لائحة الانضباط لحدوث انضباط فى مدارسنا ويحدث حالة من الراحة لدى الطلاب، مضيفا أن التعليم قضية مجتمعية وإشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص ليحدث تكامل بين الوزارات وبعضها، مشددا على أن دور الأخصائى النفسى والاجتماعى له دور ولكن اختلف وبرنامج تدريب الأخصائيين الذى تقوم به مؤسسة فاهم للدعم النفسي سوف تدرب الأخصائيين الاجتماعيين بشكل أفضل يواكب التطورات التكنولوجية التى حدث مؤخرًا.

وتابع الوزير: الظواهر الموجودة حاليا تجعل علاقة الطالب بأسرته وبمعلمه والمدرسة مخيفة، ودور الأخصائي الكشف عما يعاني منه الطالب مبكرا دعما للتربية الإيجابية، متابعا: التعليم فى مدارسنا تنافسى مين جاب درجة أكبر فى حين أننا نريد عملا جماعيا، قائلا: يجب اختفاء ظاهرة الاعتداء التى تحدث بين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين.

وقال الدكتور رضا حجازى: بناء الإنسان ليس الحصول على درجات فقط ولكن بناء الإنسان يجب أن يتضمن جوانب مهارية ونفسية واجتماعية وثقافية، لافتا إلى أنه يجب نشر الوعى الصحى والنفسى وسيتم تدريب 1300 أخصائى اجتماعى، كما سيتم تطوير الحقائب التدريبية للتركيز على المهارات وليست المعلومات بشكل كبير.

وشدد الوزير على أن حياة كريمة مبادرة هدفها الحماية الاجتماعية والوزارة ستقدم دعما نفسيا للطلاب ومبادرة لوقف التنمر ومكافحة أمراض السمنة والتقزم.

txt

رضا حجازي يستعرض استراتيجية التربية والتعليم.. ويؤكد: إعداد خطة مستقبلية لمواجهة التحديات.. وربط محاورها ببرنامج عمل الحكومة

txt

التربية والتعليم تطلق الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية للوزارة.. رضا حجازي: نسعى لتفعيل أجندة إصلاح التعليم.. وتطبيق 3 محاور لتحقيق رؤية مصر 2030

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مواعيد دورات تدريب الأخصائيين النفسيين برنامج تدريبى للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين قرار الانضباط داخل المدارس المدارس الرسمية

مواد متعلقة

تجديد اعتماد كلية الصيدلة جامعة حلوان من هيئة ضمان جودة التعليم

رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية لمتابعة استعدادات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد

وزير التعليم يستقبل محافظ المنوفية لبحث التوسع في إنشاء المدارس التجريبية والفنية

وزير التربية والتعليم: التطوير خطة دولة وقريبًا سيصل لمناهج الثانوية العامة

التربية والتعليم تطلق فعاليات ملتقى تطوير المناهج

للباحثين عن التظلم على نتيجة الثانوية العامة، نماذج إجابات 4 مواد

التعليم تعلن مواعيد تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة بالمدارس

التعليم تعلن إتاحة نماذج إجابات الثانوية العامة على موقع الوزارة

الأكثر قراءة

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

صافيناز كاظم تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر عرض مكتبتها للبيع

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

المقاولون يغرد خارج السرب، من يتدخل لإيقاف تعنت الأندية في احتراف اللاعبين؟

رفضت الزواج منه فطعنها في شرفها.. حيثيات حكم حبس أحمد فلوكس عامين بتهمة السب والقذف

Advertisements

منوعات

المزيد

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

رجل مضطرب يتسبب في إلغاء 32 رحلة جوية بأستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر الرمان في سوق العبور

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

أذكار المساء، نص أذكار المساء مكتوبة كاملة

تفسير حلم دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والمرض

المزيد
الجريدة الرسمية