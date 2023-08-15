صافيناز كاظم تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر عرض مكتبتها للبيع

صافيناز كاظم، تصدرت الكاتبة والأديبة صافيناز كاظم تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تراجعها عن بيع مكتبتها في نفس اليوم الذي عرضت فيه المكتبة للبيع، عبر حسابها بالفيس بوك.

إعلان صافيناز كاظم بيع مكتبتها



إعلان صافيناز كاظم بيع مكتبتها لاقى ردود أفعال وصدى واسعا، دفع أحد متابعيها لطلبه أن تقوم صافيناز بنشر صور لمكتبتها، فردت عليه قائلة: "لن أبذل أي جهد".



حكاية بيع الكاتبة صافيناز كاظم لمكتبتها كانت مفاجأة، عندما كتبت تدوينة، يوم الأحد الماضي، على حسابها بـ "الفيس بوك" قائلة: "لمن يقدِّر ويهتم، مكتبتي كلها للبيع بمليون جنيه".

وفي اليوم التالي لنشر صافيناز كاظم خبر إعلان رغبتها عن بيع مكتبتها، وتحديدًا أمس الإثنين، تراجعت صافيناز كاظم عن قرارها وكتبت تدوينة أخرى على حسابها بالفيس بوك قائلة: "تحديث.. نوارة بنتي زعلانة من عرضي بيع مكتبتي لذلك سحبته".



أثار إعلان صافيناز كاظم لرغبتها في بيع مكتبتها وتراجعها، تساؤلات عديدة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعضهم أرجع رغبة صافيناز في بيع مكتبتها لعدة أسباب منها الاكتئاب أو لكسب بعض المال لتعيش به، وأخرون قاموا بنشر صورها النادرة مع ابنتها نوارة والشاعر أحمد فؤاد نجم.

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صافيناز كاظم ابنة خطاط إيراني

حكى محمود قاسم عن الكاتبة صافيناز فقال: "صافيناز كاظم هي بنت محمد كاظم اصفهاني، ومحمد كاظم أصفهاني هو فنان خط فارسي وعربي إيراني، والده كان أهم فنان خط فى إيران، وهو جه مصر وتحول فيها لأهم فنان خط مصري، وخبير الخطوط الأول فيها.

أنجب ولدا وبنتين، محمد كاظم وهو واحد من أهم الأكاديميين العرب عبر التاريخ ومؤسس جامعة قطر ورئيسها (كتابه اتجاهاتها فى التعليم الشعبي عمل بديع)، ومعصومة كاظم (من مؤسسات كلية البنات جامعة عين شمس)، كتابتها فى طرق التدريس الحديثة للرياضيات تعتمد عليها المناهج العلمية فى أوروبا."

صافيناز كاظم أثناء دراستها، فيتو



وتابع محمود قاسم فقال: "صافي ناز الأصغر، الصحفية والكاتبة الشديدة الأهمية حتى لو مش بتتفق معاها فى كلامها لكن طريقتها فى الكتابة والعرض والأفكار الصادمة شيء شديد الجمال، يعني كتاب زي فى مسألة السفور والحجاب اللي مش بتفق مع أغلب كلامها فيها لكن عرضها لوجهة نظرها ونقدها لقاسم أمين شيء مهم ويفتح مخ الإنسان سواء متفق أو مختلف على جوانب أخرى للنظر فيها فى مسألة معركة تحرير المرأة المصرية.

صافيناز كاظم أثناء تخرجها من المدرسة، فيتو



وأضاف "صافيناز لها آراء صادمة ومخالفة للوسط الثقافي المصري وأوقات آراء غريبة وأوقات آراء متأثرة بالتقدم فى العمر والسن فناس ضعاف المعرفة يتهموها بالجهل والسطحية! اتهام الآخرين بالجهل أو الضعف الفكري بشكل عام، بسبب عدم اتفاقك معهم، أو لأن لهم آراء خاطئة وغير منطقية هو أكبر خطأ، خاصة لما تكون مش عارف خلفيات الإنسان الثقافية والمعرفية."

سر عرض صافيناز كاظم بيع مكتبتها

وعلق هشام إسماعيل فقال: "اختلف اتفق مع صافيناز كاظم ولكنها رمز كبير، المكتبة عندها زي عفش البيت كدة.. الطبقة الفوق متوسطها بتبيع عفش بيتها صافيناز الأديبة تبيع كنز من الثقافة لتعيش وصافينار الراقصة بتشتري قصور..."

صافيناز كاظم في منزلها، فيتو



أما شيماء المزين فقالت: "لما حد بيضايقني أو يحطني تحت ضغط، ويكاد يلامس سلامي النفسي، بقوله جملتي الشهيرة: "أنا مش مضطرة" وأسيبهم وأمشي ولما حد يقولي نروح چيم أو نسافر شرم ٨ ساعات أو نتوتر في دريم بارك او أي حاجة فيها فرهدة، كنت بقول جملتي الشهيرة: "متلاقيش طاقة والله"، ومحدش عمره فهم ولا قدر، لغاية ما جت صافيناز كاظم وقالت من كام سنة " ألغي رحلتي" فحسيت أني مش لوحدي اللي لا يتحمل الضغط، وأمبارح لما قالت:"لن ابذل أي مجهود"، أثلجت صدري وصالحتني ع الدنيا وحسستني اننا كتير علي ال save mood شكرا للست صافيناز والله"

صافيناز كاظم في شبابها، فيتو



أما مؤسسة دار دون حنان محمود فعلقت قائلة: "صافيناز كاظم لخصت كل اللي عايزة أقوله اليومين دول لأصحابي لما يقترحوا عليا نخرج للعملاء بتوعي وهما مستنيين أشرحلهم أكتر لولادي وهما عايزني أتحايل عليهم علشان ياكلوا للناس اللي بيقولولي عايزين نقرالك حاجة جديدة لإزازة الماية اللي بتقع وتدألج تحت الكنبة اللي انا قاعدة عليها.. إلخ... لن أبذل أي مجهود"

صافيناز كاظم ونجم وابنتهما نوارة، فيتو

صافيناز كاظم من أهم الكاتبات المصريات

وقالت أستبرق عايدي: "صافيناز كاظم فلتة من فلتات هذا العصر.. من وقت برنامج الاتجاه المعاكس وقت قاللها المقدم (انت على الهواء) فردت (الغي رحلتي) وخرجت الى لن أبذل اي مجهود"

صافيناز كاظم والأبنودي، فيتو



وعلق محمد عادل قائلًا: " الأستاذة صافيناز كاظم من أهم الكاتبات والصحفيات المصريات ومن أجمل وأجرأ العقول اللي الواحد قرأ لها وشاهدها واتعرف عليها.. موضوع عرضها لمكتبتها للبيع بيمس الواحد بشكل شخصي الحقيقة لأني بفكر في الموضوع بقالي فترة... ممكن نقول بسبب الإحباط، او لأسباب أخرى.. لكن في كل الاحوال مهم جدا ان الناس ترجع تحترم رغبات الآخرين وآرائهم ويبطلوا يسخروا ويستهزأوا بكل حاجة عشان انتوا بوختو اوي!! السخرية مستمرة.. دا فيه ناس بتسخر منها ومن كتابتها اصلا.. الناس دي عاوزة تتفرمت والله.. قرأتلها تلابيب الكتابة؟!"

صافيناز كاظم مع أحمد فؤاد نجم، فيتو



وقال أحمد السعيد عن سبب عرض صافيناز مكتبتها للبيع: " هو لأسباب اخرى لأن مفيش قارئ لما بيكتئب بيفكر فى البعد عن القراءة وبصراحة انا معتش قادر الوم اى حد على اى حاجة"

وردت أسماء صقر قائلة: " الناس بقت احكامها سطحية وما بتصدق تمسك اي حدث وتاخده وسيلة للسف وللسخرية وكأن دي بقت موضة او مرض متفشي ولازم الاغلبية تمارسه"

كتب صافيناز كاظم، فيتو

إعلان صافيناز كاظم بيع مكتبها موقف حزين



أما محمد باسل فقال: " قررت صافيناز كاظم عرض مكتبتها كاملة للبيع بمليون جنيه ثم تراجعت عن ذلك.. موقف حزين؟ بالتأكيد نعم.. شعرت بغصة بمجرد قراءة منشورها الأول وبالذات الرقم "مليون جنيه" أي ما يقل اليوم عن سعر سيارة صينية مجهولة المنشأ. بعض المتابعين انزعجوا وسجلوا اعتراضهم.. ربما لهم أسبابهم الوجيهة نظريا.. وربما في حالة صافيناز كاظم تحديدا لها ابنة مثقفة وأديبة ستقدّر مستقبلا قيمة المكتبة وتحاول الحفاظ عليها بطريقة تكرّم اسم والدتها."

الأديبة والكاتبة صافيناز كاظم، فيتو



وتابع باسل قائلًا: "بشكل عام.. هل الأفضل أن يبيع المثقف أو المقتني مكتبته في حياته بسعر يرضيه ويعينه على قضاء ما تبقى من أيام عمره بكرامة.. ويساعده في تأمين مستقبل أبنائه؟ أم يتركها لورثة لا يدركون القيمة الأدبية ولا المادية للمكتبة أو المقتنيات ليتخلصوا منها مجانا أو مقابل أي سعر عند أول عرض؟ معضلة حقيقية.. لأن القليل والنادر للغاية من ورثة أي مثقف أو فنان أو مقتنٍ تجدهم يدركون القيمة الأدبية والمادية لما يصبح بحوزتهم من كتب ولوحات ومقتنيات.. وأحيانا نرى التخلص من هذا الإرث بعد أيام معدودة من وفاة صاحب المقتنيات خاصة إذا كان ورثته ليسوا من صلبه."